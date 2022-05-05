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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayolunda papağan kurtarma operasyonu

İHA

Karayolunda papağan kurtarma operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesi BursaAnkara karayolunda kafesinden kaçarak aydınlatma direğine konan cennet papağı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak aileye teslim edildi.
Eskişehir'den Bursa'ya dönen Can ailesi, yemek için İnegöl ilçesindeki bir AVM'de mola verdi. Araçtan inerken ailenin Koko isimli cennet papağanı kapağı açık kalan kafesinden kaçtı. Uçan papağan BursaAnkara karayolu üzerindeki aydınlatma direğinin üzerine kondu. Çağırdıkları papağan kafese geri dönmeyince aile, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Trafik polislerinin yolun bir şeridini kapatmasının ardından merdivenli aracın sepetinde direğin üzerine ulaşan bir itfaiye eri, papağanı kafesine sokmak için uzun uğraş verdi. 1 saat süren çalışma sonucu kafese alınan papağan aileye teslim edildi. Papağanın yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Papağanlarına kavuşan Can ailesi rahat bir nefes alırken, aile adına Mert Can itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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