Yıldırımlı kadınların elinden keçe sanatı

Yıldırım Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını Yıldırımlı kadınların elinde yaşatıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan ‘Keçe’ sanatına hayat veriyor. Tarihin en eski tekstil malzemesi olarak bilinen keçeler, İncirli Kültür Merkezi’nde verilen ‘Keçe Kursu’ ile birer sanata dönüşüyor. Keçe sanatının geçmiş tarihini öğrenen kursiyerler, keçeyi çanta, şapka, tablo, yer yaygıları gibi ürünlere dönüştürüyor. Katılımın yoğun olduğu kurslar haftada 2 gün verilirken, kadınlar hem meslek öğrenmenin hem de aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçe genelinde birçok noktada ücretsiz kurslar verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak verdiğimiz ücretsiz kurslar sadece Yıldırımlılar tarafından değil, başka ilçelerden gelen misafirlerimiz tarafından da yoğun ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başlığı altında, kaligrafiden keçeye, minyatürden filografiye, ahşap yakmadan çiniye kadar birçok branşta eğitim veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde verilen kurslarda Yıldırımlı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.