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Dayakçı eski sevgiliye 16 yıl hapis istendi

DHA

Dayakçı eski sevgiliye 16 yıl hapis istendi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobile bindirip darbettiği gerekçesiyle tutuklandıktan 2 ay sonra tahliye edilen Emre Özer (33) ile aracı kullanan tutuksuz sanık Ozan B.´nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı, Emre Özer'in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl, Ozan B.'nin ise 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 
Olay, geçen yıl ekim ayında merkez Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine kız arkadaşıyla giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Özer, tartıştığı genç kızı, kalabalığın arasından zorla çıkartıp, kapının önünde bekleyen Ozan B.´nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Emre Özer tarafından araçta dövülen Eşmen'i, aracın kırmızı ışıkta durması sonucu yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar kurtarıp hastaneye götürdü. Olay sonrası yakalanan dayakçı sevgili tutuklanırken, sürücü ise serbest bırakıldı. Soruşturma sonrası 8´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde, Emre Özer ile Ozan B. hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. 
`KENDİ İSTEĞİ İLE ARABADAN İNDİ´
Aralık ayında tahliye edilen Emre Özer, son duruşmada da daha önceki ifadesini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi. Özer, Burcu Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaşlıkları bulunduğunu, evlenmeği düşündüğünü, maddi yardımlarda bulunduğunu, kendisine zarar vermediğini ve Eşmen´in trafik ışıklarında arabadan inmek istediğini söylediğini belirtti. 
Ozan B. de "Olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak için, söz konusu eğlence merkezindeki müşterileri talepleri halinde gidecekleri yere bırakırdım. Karşılığında da cüzi bir miktar bahşiş alıyordum. Olay tarihinde tesisin müdürü bana müşterileri evine bırakmamı söyledi. Ben de daha önce kendisini tanımadığım ve isimlerini sonradan öğrendiğim Emre Bey'in aracı ile Emre Bey ve Burcu Hanım'ı evlerine götürmek üzere araca bindim. Olay yerinde vale olarak ben vardım. Ben olmasaydım, başka bir vale arkadaşım arabayı kullanacaktı.  Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek eski savunmasını tekrar etti.
Burcu Can Eşmen´in avukatı Cansu Zeytinoğlu ise duruşmada şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
SAVCI, HAPİS CEZASI İSTEDİ
Duruşmada mütalaasını veren savcı, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarından suçunun sabit görüldüğü Emre Özer´in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıldan 16 yıla kadar, Ozan B.'nin ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. 
Savcının mütalaasının ardından son sözü sorulan Emre Özer, aleyhe olan hususları kabul etmediğini söylerken, Ozan B., "Pişmanım, olayın buraya geleceğini bilmiyordum" dedi. Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-05-09 10:48:51

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