ULUTEK Teknopark, patent liginde ilk 5'te yer aldı

ULUTEK Teknopark, Türkiye’nin 2021 patent raporunda en fazla patentli firmaya ev sahipliği yapan teknoparklar arasında ilk 5’te yer aldı.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, 2021 yılı patent performansları listesini açıkladı. 2020’de listeye giren firma sayısı 36 olurken, ULUTEK Teknopark 2021 yılında 41'e çıkan firma sayısıyla ilk 5’teki yerini korudu. Hayata geçirdiği projeler, ortaya koyduğu yeni vizyon ve akademisyenlere verilen destekler ile sadece 3 yılda arge, patent, faydalı model ve üniversitesanayi işbirliği alanlarında önemli bir çıkış yakalayan BUÜ, 2020 yılında en iyi performans gösteren 10 üniversite arasında yer aldı. BUÜ, 2021 yılı verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan yeni sıralamada ise zirveye olan yolculuğuna devam etti. ABD (US) ve Avrupa Patent (EP) Şampiyonu Üniversiteler listelerinde de genel sıralamada da ilk 10 içinde bulunan BUÜ, Toplam Yayınlanan ABD (US) Patent Başvuru Sayısı listesinde ise 15. sırada gösterildi.

Tüm üniversiteler 2021 Liderlik Kategorisi altında Patent Ticarileştirme Şampiyonu Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri başlığında da incelemeye tabi tutuldu. BUÜ, 2 Ticarileştirme Sözleşmesi ve 3 Lisanslanan/Devir Edilen Patent Sayısı ile 2021’in en iyi 7. üniversitesi olmayı başardı. Bursa Uludağ Üniversitesi toplam 7 ticarileştirme sözleşmesi sayısı ve 8 lisanslanan/devir edilen patenti ile Liderlik Kategorisi’nin genel sıralamasında en iyi 11. üniversite olarak gösterildi.

Dünyanın çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Teknolojik gelişmeler karşısında bilim temelli araştırmalarla yenilikçi çözümler üretilmeli. Her zaman yenilikçi fikirlere ihtiyacımızın farkında olmalıyız. ULUTEK Teknopark bünyesindeki firmalarımızın, başarılarını patent başvuru ve tescil alanında da göstermiş olmasından dolayı gururluyuz. ULUTEK Teknopark yönetimi olarak bölgemizdeki firmaların başarılarına yenilerini eklemeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Firmalarımızın hem patent başvuru ve tescil alanında, hem de proje geliştirme noktasında ihtiyaç duydukları teşvik ve fonlardan yararlanmaları adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

