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        Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:52
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        Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri ağır yaralandı.

        Haşim G. idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, Bursa-Çanakkale kara yolunda Tophisar Mahallesi yakınında yağışın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

        Aracın yuvarlanarak tarlaya devrildiği kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Haşim G. ile otomobildeki Muharrem D. ve Fahriye D, ilk müdahaleleri sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Haşim G. ile Fahriye D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi süren Muharrem D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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