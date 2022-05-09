Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.´yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Alanyurtİnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı. Meral Y.´nin baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Meral Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, otobüsteki o anlar araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şoför mahallinin arkasındaki koltukta oturan Meral Y.´nin fenalaştığı, diğer yolcuların da ona su ve şeker verdiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren Meral Y.´nin oturduğu koltuktan düşmesi ayakta yolculuk yapan bir erkek tarafından engelleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-09 14:23:35



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