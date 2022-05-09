Bursa'da 25 kilometre süren takip, polis barikatında bitti (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

BURSA´da, çok sayıda suç kaydı bulunan ve polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp, gözaltına alınan S.S. (38) ve M.D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-05-09 15:12:29



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