İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi bahçesindeki duvar arasından kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki duvar arasına sıkışan kediyi titiz çalışma sonucu kurtardılar. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, doğaya bırakıldı.

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