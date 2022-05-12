BKMKİTAP’tan Harry Potter hayranlarına müjde

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk kez yayımlanmasının üzerinden 20 yıl geçmesinin onuruna yayımlanan Harry Potter ve Felsefe Taşı 20. Yıl Özel Baskılar, BKMKİTAP mağazaları ve bkmkitap.com aracılığıyla okurlarla buluşuyor.

Hem mağazaları hem de eticaret tarafıyla kitap tutkunlarını sevdikleri kitaplarla buluşturan BKMKİTAP, Harry Potter hayranlarının koleksiyonlarına eklemek isteyecekleri yeni kitapları okur dostu bir fiyatla satışa sundu. Ücretsiz kargo, kapıda ödeme imkanı ve karta taksit fırsatları ile satışa sunulan kitaplar, serinin hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk kez yayımlanmasının üzerinden 20 yıl geçmesinin onuruna yayımlanan dört kitap “Harry Potter ve Felsefe Taşı Slytherin” , “Harry Potter ve Felsefe Taşı Gryffindor” , “Harry Potter ve Felsefe Taşı Ravenclaw” ve “Harry Potter ve Felsefe Taşı Hufflepuff” başlıklarını taşıyor.

Binaların köklü tarihine, özelliklerine, öğrencilerine dair ilginç bilgiler, şaşırtıcı detaylar ve Hogwarts Testi içeren kitaplar seriye yeni bir soluk getirdi.

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