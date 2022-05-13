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Eski kıyafetlerle sürdürülebilir modaya hayat verdiler 

DHA

Eski kıyafetlerle sürdürülebilir modaya hayat verdiler 


İSTANBUL, (DHA) 20 Ocak tarihini tüm dünyada İklim İçin Sürdürülebilir Moda Günü ilan eden Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, Bursa Özlüce Kampüsünde İklim İçin Sürdürülebilir Moda Buluşması etkinliğini düzenledi. Evde bulunan en eski kıyafetleriyle sahneye çıkan katılımcılar, ekosistemin önemine dikkat çekti.  MBA Okulları, öğrenci senatolarının öncülüğünde MBA Bursa Özlüce Kampüsünde İklim İçin Sürdürülebilir Moda Buluşmasını düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenler, aileler ve yöneticiler iklim farkındalığına dikkat çekti. İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇECEKLERİ HER FİKRİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ İklim İçin Sürdürülebilir Moda Buluşmasında eğitimin dünyaya olan sorumluluğuna dikkat çeken Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO´su Ayfer Batı, "Eğitim her zaman daha iyi bir ben ve daha iyi bir dünya odağında dönüşmeli. Bizler öğrencilerimizin çevreye olan duyarlılıklarından ilham alıyor ve onların iklim için harekete geçecekleri her fikri çok önemsiyoruz. Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımımız kapsamında sürekli öğrenci, öğretmen ve ailelerle yenilikçi fikirler çalıştayları yaparak eğitimde dönüşüm adına büyük adımlar atıyoruz" dedi. İklim İçin Sürdürülebilir Moda Buluşmasına ev sahipliği yapan MBA Bursa Özlüce Kampüsü Müdürü Burhan Yazgan, "Yenilikçi Eğitim Ekosistemi ile öğrencilerimizin yapmak istediklerine ve yapabilirliklerine odaklanıyoruz. Öğrencilerimizin bu kıymetli organizasyonundaki çabası ve özeni gerçekten gurur verici. Eğitimin yaşamsal sorumluluğu adına iklim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.   DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez
2022-05-13 12:21:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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