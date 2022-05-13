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Binali Yıldırım: Hedef, okul ve anaokulu sayılarını artırmak (2)

DHA

Binali Yıldırım: Hedef, okul ve anaokulu sayılarını artırmak (2)


'REFAHI ÖNCE KENDİ İÇİMİZDE BÜYÜTMELİYİZ'
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 'Türk Devletleri Ombudsmanlar ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Birliği Kuruluş Töreni'ne katıldı. Toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Kazakistan İnsan Hakları Komiseri Elvira Azimova, Kırgızistan Ombudsmanı Atyr Abdrakhmatova ve Özbekistan Ombudsmanı Feruza Eshmatova katıldı.
Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, "Türk tarihi ve kültüründe ve genelinde Aksakal'ın önemli bir yeri var. Aksakal, devlet ve resmi organizasyonlar dışında devletin, kamunun iş ve işlemlerinin kanunlara, hukuka, adalet duygusuyla eşit bir şekilde yapılıp yapılmadığını; halkın memnuniyetini veya şikayetini derleyip, toparlayıp idarecilere aktardığı bir mekanizma. Bu esasında sadece ülke çapında değil il, ilçe, köy, mahalle bazında yaygın bir yapı. İşlerin doğru gidip gitmediğini tespit eden ve bu anlamda yönetenlere raporlama yapan bir kuruluş. Aynı şekilde ombudsmanlar, aynı görevi ifa ediyorlar. Burada bu birliğin oluşturulması yeni bir aşamayı beraberinde getiriyor. O da Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerin uygulamalarındaki benzerlik ve farklılıkların daha geniş bir şekilde ele alınabilecek, bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı ve teşkilat içerisinde, 170 milyonu bulan Türk dünyasının halkla daha mutlu olması, kanun önünde hukuk devleti ülkelerine göre haklarının takip edilmesi açısından ciddi bir iş birliği ve güç oluşturacaktır" dedi.
"Türk Devletleri Teşkilatı, günden güne güçlenerek yoluna devam ediyor" diyen Binali Yıldırım, "Türk Dünyası Teşkilatı'nın amacı, herhangi bir ülkeye korku vermek değil. Amacı, bölgesinde refahı artırmak, ortak değerleri ortaya çıkarmak. Türk dünyasıyla iş ve fikir iş birliğimiz var. Amacımız bunları daha da geliştirmek. Kalkınma hamlelerinde refahın bütün ülkelere yayılmasında daha aktif ve kapsayıcı bir çalışma içine girmek. Dünyada birçok bölgesel ve küresel topluluklar var. Avrupa Birliği, Arap Birliği bunlardan başlıca örnekler. Türk Devletleri Teşkilatı da esas itibarıyla Türk devletleri ve buralarda yaşayan milyonlarca soydaşımızı ayrıca başka devletlerde yaşayan Türkleri de kapsayacak şekilde bir işbirliği ve güç birliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Bugün teşkilatımıza üye ülkelerin nüfusu 170 milyona ulaşıyor. 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada bu devletler yer alıyor. Bu devletlerin toplam 1 yıllık gayrisafi hasılası 1,5 trilyon dolar yani dünyanın 12'nci büyük ekonomisini oluşturuyor. Ayrıca ticaret hacimleri de 550 milyar dolar seviyesinde ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 550 milyar dolar ticaretin sadece 2,8'i kendi aralarında dönüyor. Burası çok önemli. Yani kendi aramızdaki ticaret, toplam ticaretimizin yüzde 3'ünü bile bulmuyor. Demek ki daha yapacak çok işimiz var. Öncelikle kendi üyelerimiz arasında ticaret ortaklığını en az ilk 5 arasına getirmek gibi hedefimiz olmalı. Refahı önce kendi içimizde yaymalı ve büyütmeliyiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 'Türk Devletleri Ombudsmanlar ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Birliği Kuruluş Sözleşmesi' imzalandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-05-13 13:37:14

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