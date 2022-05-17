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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir’le ‘Spor Köyümde’

İHA

Bursa Büyükşehir’le ‘Spor Köyümde’

On binlerce öğrenciyi Okul Sporları Etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor Köyümde’ projesi çerçevesinde köy köy gezerek, kırsal mahallelerdeki çocukları da sporla buluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği hayata geçirilen Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri tüm hızıyla devam ederken, projeye dâhil edilen spor tırı ile Bursa’da spor yapmayan çocuk kalmayacak. Bursa’nın 17 ilçesini gezen spor tırı, belirlenen köy okullarındaki çocukları da spor, oyun ve etkinliklerle buluşturuyor. Osmangazi Çukurca Mahallesi’ndeki Fan Kulüp İlkokulu’nda düzenlenen spor aktivitesine, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, spor antrenörleri eşliğinde birbirinden farklı sporları deneyimleme imkanı buldu. Öğrencilerin katıldığı, gazozuna maç etkinliği çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Çocuklar; zeka oyunları, golf, güvenli bisiklet sürüş tekniklerini öğrendi ve bisiklet bakım onarım konusunda beceri sahibi oldu. Çocuklar, ‘Geleceğe Pedal At’ ve ‘Gazozuna Maç’ etkinleriyle her karesi spor dolu, eğlenceli anlar geçirdi.
7 ilçe toplam 15 bin İlköğretim öğrencisini sporla buluşturmayı hedefleyen spor tırı, 1 Haziran’a kadar yollarda olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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