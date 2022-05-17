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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik’te ücretsiz fide dağıtımı başladı

İHA

Gemlik’te ücretsiz fide dağıtımı başladı

Gemlik Belediyesi, bu yıl da binlerce fideyi Gemliklilere hediye ediyor. Ata tohumlarından üretilen fideler, çeşitli mahallelerde ücretsiz olarak dağıtılacak.
Gemlik Belediyesi, ata tohumlarını hayata döndürme hedefinde önemli bir çalışmayı da hayata geçiriyor. Daha önce, hibrit olmayan doğal tohumlardan, Adliye Mahallesi’ndeki tarlada domates üreten Gemlik Belediyesi, daha sonra bu domateslerin tohumlarını ayırarak çiftçilere hediye etmiş, kalan kısımları ise salça üretilmesi için kırsal mahallelerdeki kadın girişimci derneklerine eşit olarak dağıtmıştı. Üretimde hiçbir kimyasal ilaç kullanmayan, tamamen doğal yollarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hasadı yapılan tarım ürünlerinde çeşitlilik bu yıl arttı. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bünyesinde devam eden organik tarım faaliyetlerinde domatesin yanı sıra patlıcan, fasulye, biber ve karpuz fidesi yetiştirilmeye başlandı.
Tüm köylere fide dağıtılacak
Geçtiğimiz yıl ata tohumlarından üretilen binlerce domates fidesini Gemliklilere hediye eden belediye ekipleri, bu yıl daha fazla çeşit fideyi mahallelerde dağıtmaya başladı. İlk olarak Küçükkumla köy içinde başlayan fide dağıtım çalışmaları daha sonra Kumla Yunuslar mevkii ve Büyükkumla köy meydanı ile devam etti. Önümüzdeki günlerde, Gemlik’in tüm kırsal mahallelerinde fide dağıtımı devam edecek. Dağıtım programı, belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.
Başkan Sertaslan: “Tarım ve çiftçiyi güçlendiriyoruz”
Ata tohumlarına sahip çıkarak taze ve sağlıklı gıdayı yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: “Enflasyon öyle bir noktaya geldi ki, artık hemşerilerimizin önemli bir kısmı bırakın kırmızı eti ve tavuğu, ekmeğe, yumurtaya, domatese, bibere ulaşmakta bile zorluk çeker hale geldi. Üç tarafı denizlerle çevrili, Edirne’den Kars’a kadar verimli topraklarla dolu ülkemizde tarımın bu noktaya gelmesinin sebeplerinden biri de hibrit tohumlarla dışa bağımlı hale geetirilmemiz. Ata tohumlarımıza, geleneksel tarım ürünlerimize sırt çevirdiğimiz için bu gün bir kilo domatesi 20 ile 30 lira arası fiyatla almak zorunda kalıyoruz. Biz Gemlik Belediyesi olarak, kendi tarlamız ve uygulama seramızda, ata tohumlarından tamamen organik, sağlıklı ve taze fideler ürettik. Bu üretimde başarılı olduk. Geçtiğimiz haftalarda ürünlerin bir kısmını vatandaşlarımız ile uygun fiyatla buluşturduk. Bugün ve önümüzdeki hafta ise bizim üretimimiz fideleri, köy köy dolaşarak hemşerilerimize dağıtacağız. İsteyen tarlasına, isteyen balkonuna ekeceği fidelerle bu toprakların ürünü olan mis kokulu domatesleri, lezzetli biberleri ve diğer sebze meyveleri ağız tadıyla yiyecekler. Tarım ve çiftçiyi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

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