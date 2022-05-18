Uzay mimarisinde yeni fikirler aranıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi işbirliğinde, ‘uzay mimarlığı ve dünya dışı şehircilik konularını ele alan’ toplam 150 bin TL ödüllü Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, ‘uzay konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla’ Bursa Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ile birlikte özel bir etkinliğe daha imza atıyor. Geleceğin mimarisi konusunda gençlerin fikirlerine açık olan, uzay mimarlığı ve dünya dışı şehircilik konularını ele alan Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’nın tanıtım toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve GUHEM adına BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş katıldı.

Bursa büyürse, Türkiye büyür

Basın toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Uzay Ajansı’nın 10 yıllık hedefleri arasında millî ve özgün hibrit roketin Ay’a sert iniş yapmasının bulunduğunu hatırlattı. İlerleyen yıllarda Ay’a yumuşak inişin gerçekleşmesiyle birlikte uzay mimarisi ve dünya dışı şehircilik gibi hedeflere kapı aralanacağını belirten Başkan Aktaş, “‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ mottosuyla sanayileşme hamlesini her geçen gün daha da üst düzeye çıkaran Bursa’mızda önemli bir organizasyona daha hep birlikte imza atacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk 10 yıllık hedefleri arasında, 2023 yılı sonunda, yakın dünya yörüngesinden ateşleyeceğimiz, kendi millî ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştirmek var. İlerleyen yıllarda ise bu kez kendi millî roketimizle aracımızı yakın yörüngeye çıkararak, Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirme hedeflenmekte. ‘Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’ ile aşırı zorluklar içeren koşulların tasarımı ile inşası üzerine altyapı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplam ödül 150 bin TL

Eylül ayında yarışma sonuçlarının açıklanacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Yarışma; lise ve orta öğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Kazananlara, Büyükşehir Belediyemiz tarafından 110 bin TL ve GUHEM tarafından da 40 bin TL olmak üzere toplam 150 bin TL para ödülü verilecek” diye konuştu.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir ve GUHEM adına BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş arasında, Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması projesinin protokolü imzalandı.

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