Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi

DHA

Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi


Abdulselam UĞUR/ MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü, kendi iskelesine yanaşamayıp yolcularını Mudanya'daki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine bıraktı.
Marmara Denizi'nde dün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'dan hareket eden İDO'ya ait deniz otobüsü, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki İDO iskelesine yanaşamadı. Deniz otobüsünün kaptanı, fırtınadan daha az etkilenen Mudanya merkezindeki BUDO iskelesine yöneldi. Deniz otobüsü, şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle limana güçlükle yanaştırıldı. Birkaç kez halat koparan deniz otobüsünün yolcuları da tahliye sırasında zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR
2022-05-19 13:30:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana kedi annelik yapıyor
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru ...
Köpeklerin saldırısından kurtardığı yavru tavşana, kedisi annelik yapıyor
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısından kurtardığı yavru tavşana, ...
Bursa'da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da polisi şehit eden sanığın akli dengesi ...
20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de ...
BUSKİ faaliyetlerine meclis onayı
YEREL HABERLER BUSKİ faaliyetlerine meclis onayı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralanmıştı bu sabah hayatını kaybetti Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralanmıştı bu ...
İnekleriyle belediyeyi basmıştı...Şimdi de benzin bidonuyla çatıya çıktı Kaçak ahırı yıkılınca avukatı tokatladı Mağdur olduğunu iddia edip inekleriyle belediyeyi basan kişinin hazine arazisine kaçak olarak yaptığı 2 katlı bina ve ahır yıkıldı
YEREL HABERLER İnekleriyle belediyeyi basmıştı...Şimdi de benzin ...
20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2)
YEREL HABERLER 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de ...
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı İDO deniz otobüsünden inmek isteyen yolcular zor anlar yaşadı, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda ...
İnekli protestocunun kaçak ahırının yıkımında olay çıktı
YEREL HABERLER İnekli protestocunun kaçak ahırının yıkımında olay ...
Karacabey’de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı
YEREL HABERLER Karacabey’de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı ...
Tarihe tanıklık etmiş 100 Ev ve Konak Sergisi Mustafakemalpaşa’da açıldı
YEREL HABERLER Tarihe tanıklık etmiş 100 Ev ve Konak Sergisi ...
Yeşim Grup’tan Çocuk Hastalıkları Kliniğine 2 eğitim salonu bağışı
YEREL HABERLER Yeşim Grup’tan Çocuk Hastalıkları Kliniğine 2 eğitim ...
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Hometex Fuarı’na atılan ‘Bursa’ imzası gurur verici
YEREL HABERLER DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Hometex Fuarı’na atılan ...
Müzik Enstrümanları Müzesi’ne özel ödül
YEREL HABERLER Müzik Enstrümanları Müzesi’ne özel ödül
Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
YEREL HABERLER Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam ...
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
YEREL HABERLER Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet ...
Yargıtay'dan eşyalı kiralık evden hırsızlık kararı Kiraladığı eşyalı evden malzemeyi çaldı mahkum oldu
YEREL HABERLER Yargıtay'dan eşyalı kiralık evden hırsızlık ...
Bursa'da sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı
Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret Şehit yeğeni şehitlikleri ziyaret edip şiirler okudu
YEREL HABERLER Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ...
Düştüğüne yanmadı, hıncını almaya çalıştı Ehliyetsiz sürücü, bisikletli ve motorlu sürücüye çarptı, önce kaçtı sonra geri geldi. Yaralandıktan sonra biri sigara içti, diğeri yerdeyken tabanca istedi
YEREL HABERLER Düştüğüne yanmadı, hıncını almaya çalıştı Ehliyetsiz ...
(Özel) Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı Şifa deposu Hasanağa enginarı 12,5 liradan satılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında ...
Köpeğe alkol işkencesi Bursa'da bir köpeğin zorla açtıkları ağzına içki döküp işkence yaptıkları o anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı Adliyeye sevkedilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Köpeğe alkol işkencesi Bursa'da bir köpeğin zorla ...
20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı- Yeniden
YEREL HABERLER 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.