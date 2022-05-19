Fırtınada Güzelyalı iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, yolcularını Mudanya'ya indirdi



Abdulselam UĞUR/ MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü, kendi iskelesine yanaşamayıp yolcularını Mudanya'daki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine bıraktı.

Marmara Denizi'nde dün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'dan hareket eden İDO'ya ait deniz otobüsü, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki İDO iskelesine yanaşamadı. Deniz otobüsünün kaptanı, fırtınadan daha az etkilenen Mudanya merkezindeki BUDO iskelesine yöneldi. Deniz otobüsü, şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle limana güçlükle yanaştırıldı. Birkaç kez halat koparan deniz otobüsünün yolcuları da tahliye sırasında zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR

2022-05-19 13:30:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.