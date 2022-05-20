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Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı

DHA

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, kuzenleriyle oyun oynarken rahatsızlanan, duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Hafza Yılmaz (4), kurtarılamadı. Küçük kızın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. 
Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sümeyra-Emrah Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Hafza Yılmaz, dedesi Mustafa Çelebi´nin evinde kuzenleri ile birlikte oynarken fenalaştı. Yakınları tarafından özel bir sağlık kliniğine götürülen Hafza Yılmaz'ın burada kalbi durdu. İhbar üzerine kliniğe 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan küçük kız, Orhangazi Devlet Hastanesi´ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak ambulansta kalbi yeniden duran küçük Hafza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye geldiğinde kızının ölüm haberini alan Emrah Yılmaz gözyaşlarına boğulurken, anne Sümeyra Yılmaz ise sinir krizi geçirdi. 
Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Hafza Yılmaz´ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Küçük kızın ölümüyle ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı´nca başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-05-20 11:17:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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