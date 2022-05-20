Bursa'da ikinci el telefon dolandırıcısı yakayı ele verdi

Bursa'da ileri tarihli dekont ile 9 kez ikinci el telefon dolandırıcılığı olayına karışan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da internet üzerinde sıfır ve ikinci el eşya alım satımı yapılan alışveriş sitelerinde vatandaşlar tarafından satışa sunulan cep telefonlarını alma vaadiyle ileri tarihli EFT dekontu gönderip sonrasında iptal ederek dolandıran şebekeye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 farklı dolandırıcılık olayına karışan E.Ö. (47), dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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