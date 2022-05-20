İnegöl Sungurpaşa Mahalle Konağı yenilendi

İnegöl’ün tarihi açıdan önemli kırsal mahallelerinden biri olan Sungurpaşa’da artık kullanım ömrünü tamamlamış olan Mahalle Konağı, İnegöl Belediyesi tarafından yenilendi.

İnegöl Belediyesi, 2021 yılında 7 mahalle konağının tadilatını yaparak kırsal mahallelerde sosyal imkanların geliştirilmesine katkı sağlamıştı. Bu çerçevede 2022 yılında da Mahalle Konağı tadilatları devam ediyor. Yeni yılda ilk olarak İnegöl’ün tarihi açıdan da önemi büyük olan Sungurpaşa kırsal Mahallesinde bulunan ve artık kullanım ömrünü tamamlamış olan Mahalle Konağı yenilendi. Dış cephesinden iç cephesine, zemininden tavanına kadar baştan aşağı yenilenen Mahalle Konağı, bölgeye gelen misafirlerin ağırlanabileceği bir mekan haline dönüştü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, harabe halden alınarak mahallenin sosyal tesisine dönüştürülen Sungurpaşa Mahalle Konağında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki heyetle birlikte mahalleye gelen Başkan Taban, vatandaşlarla da bir araya gelip sohbet etti.

Mahalle konağı yeniden ayağa kaldırıldı

Yapılan çalışmaları inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Sungurpaşa Mahallemizde yapmış olduğumuz Mahalle Konağımızın tadilatıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunduk. 2021 yılında 7 Mahalle Konağımızda tadilat yapmıştık. 2022 yılında da burada bir tadilat çalışması yaparak ömrünü tamamlamış olan konağımızı yeniden ayağa kaldırmış olduk. Dış cephesinden iç cephesine, zemininden pencere ve tavanına kadar elde geçirerek nezih bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık” dedi.

Türbede çalışma yapılacak

Sungurpaşa türbesinde de bir çalışma yapmayı planladıklarını açıklayan Alper Taban, “Zira köyümüz tarihi ve geçmişiyle kıymetli bir bölge. Sungurpaşa burada metfun. Allah nasip ederse yine türbemizde de bazı düzenlemeler ve restorasyonları yapmak istiyoruz. Burada daha çok vatandaşımızın, misafirimizin geldiği, köyümüzü tanıdığı, dolayısıyla şehrimizin tanındığı bir aşamaya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla yapılmış olan Mahalle Konağımızın tadilatı da gelen misafirlerin ağırlanması hususunda kıymetli bir çalışma oldu. Yapılan hizmetin tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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