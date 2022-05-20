Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde, hastaneye sevk edildiği ambulansta duran kalbi çalıştırılan ancak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Hafza Yılmaz´ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 4 yaşındaki Hafza için ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken baba Emrah Yılmaz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Hafza, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-05-20 18:54:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.