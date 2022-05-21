Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ezgi ATAV/ BURSA, (DHA)FRANSA´da geçirdiği boğulma tehlikesi sonucu yoğun bakıma alınan Akif Özer (6), tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

Ailesiyle Fransa'da yaşayan Akif Özer, 9 Mayıs'ta boğulma tehlikesinin ardından yabancı cisim aspirasyonu ile hipoksik beyin tanısı koyularak, Strazburg Hautepierre Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Baba Bülent Özer´in Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesinin ardından Akif'in tedavisi için Türkiye'ye getirilmesine karar verildi. Akif, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ailesinin isteği üzerine, doktor kontrolünde Bursa'ya getirildi. Yenişehir Havaalanı'na inen uçaktan alınan Akif, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Akif Özer'in tedavisine burada yoğun bakım servisinde devam edilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Ezgi ATAV

2022-05-21 17:45:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.