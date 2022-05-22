ISC 2022 GUHEM’de düzenlenecek

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’ne (International Space ConventionISC 2022) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın uzay endüstrisi liderleri ve uzay ajansları 911 Eylül tarihleri arasında GUHEM’de bir araya gelecek.

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı interaktif merkezi GUHEM’de Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) desteği ile dünyanın en önemli uzay aktörlerinin bir araya geleceği 2022 Uluslararası Uzay Kongresi gerçekleşecek. 911 Eylül’de düzenlenecek kongreye dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. 3 gün boyunca sürecek olan kongre, uzay meraklılarının buluşma noktası olacak.

2022 Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) çerçevesinde farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri GUHEM’de buluşacak. Açılışını TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın yapacağı bu önemli toplantıda uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılacak. Kongre’ye NASA ve ESA Astronotları ile birlikte Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90’dan fazla konuşmacı katılacak.

2022 Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) şirketlere uluslararası ortaklıklar kurmaları için fırsat sağlayarak uzay alanında Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacak. Toplantı aynı zamanda gençlere uzay endüstrisinde fark yaratabilecekleri ve başarılara imza atabilecekleri mesajını vermeyi hedefliyor. Dünya uzay sektörünü Bursa’da ağırlayacak olan kongre tecrübe paylaşımı, iş birliği ve endüstriyi daha da ileri taşımak için uygun bir platform sunacak. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO’nun ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdikleri GUHEM’in böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmasından çok memnun olduklarını dile getirdi.

Türkiye 1822 Eylül 2022 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek 73. Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kongre’nin 2025 yılında İstanbul’da gerçekleşmesi için TUA önderliğinde Uluslararası Astronotik Federasyonu’na (IAF) başvuru yapıldığını belirten GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Paris’te gerçekleşecek oylama öncesinde lobi çalışmalarına destek vermek amacıyla 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’nin (ISC 2022) önemli bir rol oynayacağını belirtti.

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