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Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Başantrenör Cemal Bora Şensoy’la sözleşme yenilendi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Başantrenör Cemal Bora Şensoy’la sözleşme yenilendi

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda Başantrenör Cemal Bora Şensoy’la 20222023 sezonu öncesinde sözleşme yenilendi.
Geride kalan sezonu 8. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 20222023 sezonu öncesinde transfer çalışmaları start alırken, ilk imzayı Başantrenör Cemal Bora Şensoy attı. 20212022 sezonun ikinci yarsında takımın başında yer alan Cemal Bora Şensoy yeni sezonda da Bursa Büyükşehir Belediyespor’da devam edecek.
1984 Ordu doğumlu Şensoy, daha önce 4 sezon Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı çalıştırdı. Bu ekipte 1. Lig ve Sultanlar Ligi’nde görev alan Şensoy, ardından İnegöl Belediyespor’un 1. Lig’e yükselen takımının başantrenörlüğünü ve aynı ekipte Efeler Ligi’nde yardımcı antrenörlük yaptı.20212022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, ikinci yarı takımın başına geçmişti.

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