Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (3)



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bursa´da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan M.T. (68) ile oğlu M.T. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusu üzerine M.T., "Bana bunları kendileri yaptı. Beni öldürmek için kendileri yaptı. Benim düzenekten haberim yok. Beni öldürmek için yaptılar" diye seslendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-05-26 17:30:08



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