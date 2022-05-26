Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (3)

DHA

Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (3)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bursa´da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan M.T. (68) ile oğlu M.T. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusu üzerine M.T., "Bana bunları kendileri yaptı. Beni öldürmek için kendileri yaptı. Benim düzenekten haberim yok. Beni öldürmek için yaptılar" diye seslendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-05-26 17:30:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da musilaj operasyonu
YEREL HABERLER Bursa’da musilaj operasyonu
Bursa'da 7 günlük yasak
YEREL HABERLER Bursa'da 7 günlük yasak
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı
YEREL HABERLER Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı
İnegöl’ün kentsel dönüşüm projesi ödülle başladı
YEREL HABERLER İnegöl’ün kentsel dönüşüm projesi ödülle başladı
Eylem ve etkinlikler o tarihe kadar yasaklandı
YEREL HABERLER Eylem ve etkinlikler o tarihe kadar yasaklandı
Gürkan: “Her alanda zengin Bursa, Türkiye’nin gücüne güç katıyor”
YEREL HABERLER Gürkan: “Her alanda zengin Bursa, Türkiye’nin gücüne ...
Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (2)
YEREL HABERLER Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek ...
'Dur' ihtarına uymayıp, polisle çatıştılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, polisle çatıştılar
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4)
YEREL HABERLER Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' ...
Massimo Bruno, Bursaspor’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Massimo Bruno, Bursaspor’dan ayrıldı
Osmangazi’de Gençler Şenlikte Buluştu
YEREL HABERLER Osmangazi’de Gençler Şenlikte Buluştu
İnegöl’de müzelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER İnegöl’de müzelere yoğun ilgi
Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Dur ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası polisle çatıştı 2 kişinin kaçma anı ve otomobilin askıda kalması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Dur ...
Bursa’da güreş heyecanı
YEREL HABERLER Bursa’da güreş heyecanı
Bursa’da ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ masaya ...
Bursa Büyükşehir projelerine 3 ödül
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir projelerine 3 ödül
En İyi Kentsel Tasarım Projesi ödülü Gemlik Belediyesi’nin
YEREL HABERLER En İyi Kentsel Tasarım Projesi ödülü Gemlik ...
Gelinlik giyen damak, geline taş çıkardı
YEREL HABERLER Gelinlik giyen damak, geline taş çıkardı
Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü
YEREL HABERLER Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich ...
Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında
YEREL HABERLER Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek ...
Karacabey’de test atışları yapılan milli gurur SİDA’ya tam not
YEREL HABERLER Karacabey’de test atışları yapılan milli gurur ...
Gençlik istasyonu gençlerin vizyonuna yön veriyor
YEREL HABERLER Gençlik istasyonu gençlerin vizyonuna yön veriyor
Beşiktaş, engelleri Romatem Bursa ile kaldırıyor
YEREL HABERLER Beşiktaş, engelleri Romatem Bursa ile kaldırıyor
Osmangazi’de yöresel lezzetler görücüye çıktı Osmangazi’de yöresel lezzet şöleni
YEREL HABERLER Osmangazi’de yöresel lezzetler görücüye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.