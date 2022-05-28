Silahlı şahıs tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı Oteldeki bayanı başına tabanca dayayıp rehin alan şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı şahıs tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı Oteldeki bayanı başına tabanca dayayıp rehin alan şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

İHA

Silahlı şahıs tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı Oteldeki bayanı başına tabanca dayayıp rehin alan şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Bursa'da bir oteldeki kadını başına silah dayayıp rehin alan şahsı polis tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. Polis tarafından kurtarılan rehine kadın şoka girerken silahlı saldırgan tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 18:20 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi, Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya Mahallesindeki bir otelde kaldığı iddia edilen B.A. isimli bayanı otele gidip başına silah dayayak rehin alan çok sayıda suçtan sabıkalı R.A. dışarıya çıkardığı kadın ile birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürümeye başladı.
Kadının çığlıkları üzerine vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis intikal etti. Polisler uzun süre elinde silahla tehditler savuran R.A.'yı ikna etmeye çalıştı. B.A.'nin başına dayadığı silahı biran kendi başına çeviren R.A. polis ekipleri tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. R.A. nın elinden polis tarafından kurtarılan B.A.ise olayın şoku ile çığlık atarak ağladı. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı R.A.'nın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı (2)
YEREL HABERLER Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı (2)
Yeşil Bursa Rallisi´nin ilk gününü Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz lider tamamladı
YEREL HABERLER Yeşil Bursa Rallisi´nin ilk gününü Orhan ...
İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı İşyerinde silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi ...
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı
YEREL HABERLER Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı
Bursaspor’da en çok Burak Altıparmak forma giydi
YEREL HABERLER Bursaspor’da en çok Burak Altıparmak forma giydi
15 metre 60 santimlik böreği yiyerek 3 bin liranın sahibi oldu
YEREL HABERLER 15 metre 60 santimlik böreği yiyerek 3 bin liranın ...
Büyükataman: "Terör örgütlerine silah gönderen ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız" Kılıçdaroğlu’nun mitingleri milletin değil; FETÖ’cü, HDP’li, PKK’lı teröristlerin, Pontus özlemi çekenlerin sesidir “İYİ Parti, “katil devlet” diyenlerle kol koladır” Milletimizin hak ettiği refaha ulaşacağı günler yakındır Türkiye Cumhuriyeti yabancı başkentlerden gelen emirlerle ve büyükelçiliklerden alınan talimatlarla yönetilemez
YEREL HABERLER Büyükataman: "Terör örgütlerine silah gönderen ...
Mustafakemalpaşa’da Gençlik Festivali coşkusu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da Gençlik Festivali coşkusu
Saadet zinciriyle 7 kişiyi 2,5 milyon TL dolandıran kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Saadet zinciriyle 7 kişiyi 2,5 milyon TL dolandıran ...
Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun "Ucuz cep telefonu tedarik ediyorum" diyerek vatandaşı 3 milyon dolandırdı
YEREL HABERLER Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 ...
Bursa’da deniz suyu kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Bursa’da deniz suyu kalitesi artıyor
30 Ağustos Mahallesi sakinleri sıkıntılara çözüm bekliyor
YEREL HABERLER 30 Ağustos Mahallesi sakinleri sıkıntılara çözüm ...
(Özel) Yılda bir kez bu rengi alıyor gören hayran kalıyor Bursa’nın Salda Gölü görüntüsüyle büyülüyor
YEREL HABERLER (Özel) Yılda bir kez bu rengi alıyor gören hayran ...
Profesör Dr. Fuat Sezgin, Bursa’da 4 lisede anıldı Profesör Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilimi Tarihîni tanıtım semineri 4 lisede düzenlendi
YEREL HABERLER Profesör Dr. Fuat Sezgin, Bursa’da 4 lisede anıldı Profesör Dr. ...
Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı
YEREL HABERLER Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı
İş yerinde evlat katili oldu
YEREL HABERLER İş yerinde evlat katili oldu
Hırsızlara nazik davet
YEREL HABERLER Hırsızlara nazik davet
Bekçilerden hırsıza suç üstü
YEREL HABERLER Bekçilerden hırsıza suç üstü
3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler Börek yeme yarışmasına dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacı katıldı
YEREL HABERLER 3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek ...
Elbise-i Osmaniye´den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor
YEREL HABERLER Elbise-i Osmaniye´den sonra toplanan en kapsamlı ...
Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı ...
Candan Erçetin'den Bursalılara muhteşem bir gece Erçetin: "Bu sefer Bursa’da yağmur yağmıyor"
YEREL HABERLER Candan Erçetin'den Bursalılara muhteşem bir ...
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi Çaldıkları çelik kasayı açmak için dere kenarına götürdüler, vatandaş kamerasına yakalandılar Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler
YEREL HABERLER Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.