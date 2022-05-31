Bursa'da 3 ve 7 yaşındaki oğullarını bıçaklayıp, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 3 ve 7 yaşındaki oğullarını bıçaklayıp, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Bursa'da 3 ve 7 yaşındaki oğullarını bıçaklayıp, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı


Muammer İRTEM/GÜRSU(Bursa), (DHA)-BURSA´da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba R.C.S. (42), oğulları A.S. (7) ve R.S.´yi (3) bıçakladıktan sonra kendini iple astı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.C.S. ve A.S.´nin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı R.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba R.C.S., bilinmeyen nedenle oğulları A.S. ve R.S.´yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti. İşten dönen anne A.S. (37), çocuklarını yerde kanlar içerisinde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi gezirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. 
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.C.S. ve A.S.´nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan R.S. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.C.S. ve A.S.´nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Muammer İRTEM
2022-05-31 23:13:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı Cinnet geçiren baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da baba dehşet saçtı, 2 oğlunu bıçakladı Cinnet ...
1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın prömiyerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER 1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın ...
15 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor
Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda"
YEREL HABERLER Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş ...
Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu
Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 ...
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Güney Kore’nin Bursa ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Güney Kore’nin Bursa ilgisi artıyor
Sunta fabrikasındaki patlamayla ilgili Bursa Valisi Canbolat açıklama yaptı Vali Canbolat: "Yangın kontrol altına alındı. 1 işçimiz hayatını kaybetti. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor" Patlama sonrası fabrika havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sunta fabrikasındaki patlamayla ilgili Bursa Valisi ...
BUSMEK’te ücretsiz yaz kursları başlıyor
YEREL HABERLER BUSMEK’te ücretsiz yaz kursları başlıyor
Nilüfer’in ‘İklim Sözcüleri’ biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatını öğrendi
YEREL HABERLER Nilüfer’in ‘İklim Sözcüleri’ biyolojik çeşitlilik ve ...
OSMEK filografi sanatını yaşatıyor
YEREL HABERLER OSMEK filografi sanatını yaşatıyor
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Matlı: “Büyümenin devamı için enflasyon kontrol altına alınmalı”
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, büyüme ...
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 ...
İnegöl Pazartesi Pazarında trafik sorunu çözüldü
YEREL HABERLER İnegöl Pazartesi Pazarında trafik sorunu çözüldü
Metruk binalar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Metruk binalar tek tek yıkılıyor
Bursa'da Altıkurnalar Camii için ilk harç
YEREL HABERLER Bursa'da Altıkurnalar Camii için ilk harç
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı Yıldırım Belediyesi’nden okullara spor desteği
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği ...
Adalet Camii’ne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Adalet Camii’ne yeni hizmet binası
Bursa Ayvalıdere’ye estetik yaya köprüleri
YEREL HABERLER Bursa Ayvalıdere’ye estetik yaya köprüleri
İnegöl Belediyesi'nde kurum içi eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nde kurum içi eğitimler sürüyor
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 ...
Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
YEREL HABERLER Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.