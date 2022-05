Bursa'da 3 ve 7 yaşındaki oğullarını bıçaklayıp, intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Muammer İRTEM/GÜRSU(Bursa), (DHA)-BURSA´da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba R.C.S. (42), oğulları A.S. (7) ve R.S.´yi (3) bıçakladıktan sonra kendini iple astı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.C.S. ve A.S.´nin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı R.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba R.C.S., bilinmeyen nedenle oğulları A.S. ve R.S.´yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti. İşten dönen anne A.S. (37), çocuklarını yerde kanlar içerisinde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi gezirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.C.S. ve A.S.´nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan R.S. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.C.S. ve A.S.´nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Muammer İRTEM

2022-05-31 23:13:45



