BEBKA başarılı projeler anketi başladı

BEBKA’nın ‘Başarılı Projeler Anketi’ için oylama süreci Ajansın internet sitesinde başladı.

2010 yılından bu yana TR41 bölgesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 750 milyon liralık projeye destek sağladığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgemizde 390 projeye destek verdik. Bu projelerle bölgemizin kalkınmasına katkı sunduk. Bu projeleri ödüllendirerek toplumun Ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

BEBKA’nın hayata geçirdiği başarılı projeleri ödüllendirme anketiyle bölgeye ayrı bir değer katmayı amaçladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bugüne kadar 24 mali destek programı ile toplam 390 projeye destek verdik. Destek verdiğimiz projelerle bölgemiz önemli kazanımlar elde etti. Şimdi bu projeler içinden en başarılılarını seçerek gündem oluşturmak istiyoruz. Böylelikle bölgeye hizmet sunan proje sahiplerini onurlandırmayı, proje yazma kültürünü geliştirmeyi ve Ajans faaliyetlerimiz hakkında toplumu daha fazla bilgilendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

BEBKA’nın 2010 yılından bu yana TR41 bölgesine önemli katkılar sağladığını da vurgulayan M. Zeki Durak, “Desteklerimizle hayata geçen projelerin bugün geldiği noktalar, bizim için gurur kaynağı oluyor. Biz bu projelerin en başarılılarını seçerek ödüllendirip, içerikler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Düzenlediğimiz anket bir ilk olacak ve bölgeye değer katacak. Yeni projeler için de örnek teşkil edecektir” dedi.

Projelerin oylanacağı anket, https://destekler.bebka.org.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bahsi geçen linkte bugüne kadar BEBKA’nın destek verdiği projeler il ve tema bazlı kategorize edilerek kamuoyunun görüşlerine sunuluyor. Kullanıcılar istedikleri projeye girerek puan verebiliyor, dilerse yorum yapabiliyor.

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