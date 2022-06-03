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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor tutkunlarını doğa ile buluşuyor

İHA

Spor tutkunlarını doğa ile buluşuyor

Nilüfer Belediyesi’nin de destekçileri arasında bulunduğu Dağyenice Ultra Trail hafta sonunda spor tutkunlarını doğa ile buluşturacak. 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak yarışlara 1500 sporcu katılacak.
Bursa’da doğa ile sporu buluşturan önemli etkinlik haline gelen Dağyenice Ultra Trail bu yıl üçüncü kez 4 Haziran Cumartesi günü geniş katılımla gerçekleşiyor. Yarışlara katılanlara doğanın eşsiz güzelliği ile buluşma imkanı sunan Dağyenice Ultra Trail ile ilgili Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına yarışlara destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörleri Burcu Özhan, Osman Argat ve Erçin Çaçan katıldı.
Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, doğa ve sporu buluşturan bir yarışa destek vermekten onur duyduklarını belirtti. Erdem, “4 ayrı parkurun bulunduğu yarışlar Bursa'nın en güzel bölgelerinden biri olan Dağyenice'den başlayıp, birbirinden güzel üç gölün manzarası eşliğinde gerçekleşecek. Bu nedenle yarışmacılar dışında, izleyiciler de doğada nefes alma imkanı bulacak. Katılımcıları hem sporla, hem doğayla buluşturacak bu organizasyona herkesi davet ediyoruz" dedi.
SPX Dağyenice Ultra Trail yarış direktörleri Burcu Özhan, “500 kişi ile başladığımız Dağyenice Ultra Trail’e bu yıl bin 500 sporcu başvurdu. Bu parkuru seçerken Mysia Yolları üzerinde olmasını önemsedik. Parkur Türkiye’de 3 gölü görebilen tek parkur olma özelliği taşıyor. Burayı seçmemizin en büyük nedenlerinden biri de bu özelliği oldu” diye konuştu.
SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörleri Osman Argat da, 6K Göl Parkuru, 13 K Ateş Parkuru, 32 K Su Parkuru ve 59 K Toprak Parkuru olmak üzere 4 parkurdan oluşan yarışlar hakkında bilgi verdi. Argat parkurların yüzde 99’unun topraktan yoldan geçtiğini belirterek “Bu da sporcular için önemli bir ayrıntı. 59 K parkurunu koşanlar Çalı, Dağyenice Göletlerini ve Doğancı Barajını görme şansı bulacak. Ayrıca biz Cumhuriyetin 100. yılında, yani 2023 yılında MysiaYollarını da yarışa dahil ederek 100 kilometrelik parkuru da ekleşeceğiz bunu da ilk kez buradan duyuruyoruz” dedi.
SPX Dağyenice Ultra Trail yarış direktörlerinden Erçin Çaçan da yarış boyunca sporcularla birlikte alana gelenlerin yakınlarının ve izleyicilerin sporla iç içe zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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