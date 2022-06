Bursa'da sanat sokağa taştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali, renkli kortejle başladı.



Bursa’da geçtiğimiz yıl pandemiden en çok etkilenen sokak sanatçılarına “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesiyle sağlıklı ortamda sanatlarını icra etme imkanı sunan, ardından Sokak Sanatçıları Festivali ile sanatı sokağa taşıyan Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali başladı. Müzisyenler, pandomim sanatçıları, tiyatrocular, uzun bacaklar ve palyaçolar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar da şenlik havasındaki yürüyüşte alkışlarıyla sanatçılara destek verdi. Kortej boyunca sanatçılar maharetlerini sergilerken Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da yürüyüş boyunca sanatçılarla sohbet etti. Kortej yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festival açılış töreninde söz alan sokak sanatçıları, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Açık hava sahnesi

Festival çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’nde toplam 12 farklı noktada gerçekleşecek konser ve gösterilerle Bursa sokaklarının sanatla hayat bulacağını belirten Fethi Yıldız, "14 grup ve 110 bireysel performans sanatçısının katılımı ile gerçekleşecek olan festivalimiz, 345 Haziran tarihlerinde, 14.0022.30 saatleri arasında müzik severleri bekliyor. Şehrin bir açık hava sahnesine dönüşeceği 3 gün boyunca Bursalılar yazı neşe ile karşılayacak. Farklı kültürlerin, yerel ve uluslararası birçok sanatçının ve grubun kendilerini ifade edecekleri festival sayesinde sanatçılar ve sanatseverler bir araya gelecek. Konserlerin yanı sıra ressamlar, grafiti sanatçıları, sokak dansçıları, ateş gösterileri ve DJ performansı ile farklı alanlardaki sanatçılar yeteneklerini sergileyip Bursa sokaklarını sanatla dolduracaklar. 5 Haziran akşamı da Light in Babylon’un 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sahne alacağı kapanış konseri ile kültür ve sanat bütün şehre yayılacak. Bursalı sanatseverlere eğlenceli günler diliyor, sanatçılarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası, Bursa Mini Bando, One Man Band Metin Önderoğlu sahne alırken, açılış töreni DJ Bahadır Gümüşsu'nun performansı ile son buldu.

