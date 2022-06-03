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Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı

İHA

Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı

Bursa'da yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Ç. (24) idaresindeki 16 M 1853 plakalı OvaakçaKent Meydanı minibüsü, yol kenarında bulunan yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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