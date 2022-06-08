Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum" Hırsızlar 160 ağaç eriği çaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi, “Çok profesyoneller, işçilik güzel, kendisi ile çay içmek istiyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre, İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı. Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.

Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.