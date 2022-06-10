Güven dolu bir hayat için: 'hayat sigortası'

Koçaslanlar Sigorta’nın Genel Müdürü Sema Kulavuz, "Hayat sigorta çeşitleri, vefattan sonra ailenizin ya da poliçe hazırlanırken belirttiğiniz kişilerin, manevi olarak zor bir dönem geçirirken maddi olarak da zora girmesinin önüne geçmeyi hedefler" dedi.

Hayat Sigortası’nın herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlayan çok önemli bir sigorta olduğunu vurgulayan Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Sema Kulavuz, “Hayat Sigortası; hayatınızı kaybetmeniz durumunda ailenize bir tazminat ödenmesini sağlayan sigorta türüdür. Zorluklarda sizin ve sevdiklerinizin hayat standartlarını korumayı amaçlayan hayat sigortası, güven dolu bir yaşam için her an yanınızdadır. Hayat sigortalarına, vefat teminatının yanı sıra; opsiyonel olarak sunulan, kaza sonucu tedavi masrafları, yaşam desteği gibi teminatlar da dâhil edilebilir. Hayat sigorta çeşitleri, siz vefat ettikten sonra ailenizin ya da poliçe hazırlanırken belirttiğiniz kişilerin, manevi olarak zor bir dönem geçirirken maddi olarak da zora girmesinin önüne geçmeyi hedefler. Çocuklarınızın eğitim masrafları ve evinizin kira, gıda gibi önemli giderleri, hayat sigortası tazminatları sayesinde ödenebilir ya da siz hayattayken var olan borçlarınızın, hayata gözlerinizi yumduktan sonra ailenize yük olmasını engellersiniz. Diğer bir deyişle, hayat sigortası olan kişilerin gözü arkada kalmaz" dedi.

Hayat Sigortası’nın fiyatı ve çeşitlerinden bahseden Kulavuz, “Hayat Sigortası fiyatları; yaş, ek teminatlar ve daha birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aynı şekilde hayat sigortası geçerlilik sürelerinin ve sigortadan yararlanabilecek yaş aralığının da ürünlere göre değişiklik gösterdiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle yararlanmak istediğiniz hayat sigortası ürününü belirledikten ve ek teminatlara karar verdikten sonra ödemeniz gereken sigorta bedelini hesaplamak daha sağlıklı olacaktır. 1863 yaş aralığındaki herkesin faydalanabileceği Hayat Sigortası, Geçici ve Karma Hayat Sigortaları olarak ikiye ayrılır. Geçici Hayat Aigortaları, otomatik olarak yenilebilir ve sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda, belirttiği kişilere poliçede yer alan teminatların verilmesini sağlar. Karma Hayat Sigortaları, uzun dönemlidir. Sigortalının hayatını kaybetmesi durumda poliçede belirttiği kişilere tazminat ödenir. Sigortalının teminat süresince hayatta kalması durumunda ise ödenen primler poliçede belirtileceği üzere geri alınabilir. Diğer bir deyişle karma hayat sigortaları, hem sevdiklerinizin hayatını güvence altına alır hem de birikim yapılmasına imkân tanır” diye konuştu.

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