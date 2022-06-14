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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DHA

Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkın koruma tellerinin altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay dün akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Şehit Er Ahmet Yaşar Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Parka gelenler, koruma tellerinin altında geçmeye çalışırken sıkışan sokak köpeğini fark etti. Köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpeğin kurtarıldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-06-14 01:44:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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