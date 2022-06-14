Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkın koruma tellerinin altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Şehit Er Ahmet Yaşar Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Parka gelenler, koruma tellerinin altında geçmeye çalışırken sıkışan sokak köpeğini fark etti. Köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpeğin kurtarıldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-14 01:44:14



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