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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın turizm tanıtım ve marka stratejisi açıklandı

İHA

Bursa'nın turizm tanıtım ve marka stratejisi açıklandı

Bursa’nın turizm alanında uluslararası cazibe merkezine dönüşmesi için şehrin sloganı ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ olarak belirlendi.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’ın, Dünya Turizm Örgütü tarafından başlatılan “En İyi Turizm Köyü” oylamasında açık ara önde olduğu müjdesini veren Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Saymakla bitmeyecek değerlere sahip şehrimizde 2021’de konaklayan yabancı turist sayısı 170 bin 640 iken 2022’nin ilk 4 ayında 81 bin 230 olarak gerçekleşmiştir. Pandemiyi geride bırakmakla birlikte 2022’de turizm sektörü, ciddi bir ivme yakalayacaktır. 2022 Türk Dünyası Başkenti seçilen Bursa’mız tanınırlığını artırmıştır. 2 yılı aşkındır titizlikle sürdürülen Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışmalarının neticelenmiş olması, oldukça önemli bir fırsattır. Bu çalışma, ilimizin hak ettiği noktaya gelmesinde önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
Çok farklı kültürlere, doğal güzelliklere ve tarihi mirasa sahip Bursa’nın turizm pastasından gereken payı alması için çalışmaların düzenli şekilde sürdüğünü belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Şehir olarak çok büyük avantajlara sahibiz ama turizmle alakalı elde ettiklerimiz, Bursa için yeterli değil. Turizm, bir motivasyon meselesi ve şehrin paydaşlarının buna inanarak koordineli hareket etmesi çok önemli. Şehrimizin tanıtımı ve turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Motivasyonumuzu yüksek tutarak, tüm zamanların en güzel şehri Bursa’nın turizm alanında gereken değeri bulacağına inanıyorum. Bu çalışmaya hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
2019 yılından bu yana turizm ve tanıtım faaliyetlerinin profesyonel bir vizyon ve plan dahilinde hazırlandığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Şehrimiz tarih, kültür, doğa, sağlık, kış, gastronomi ve daha birçok turizm türünde sayısız değer barındırmaktadır. Bu değerlerin zenginliği, turizm tanıtımında odaklanma problemini de beraberinde getirmektedir. Tamamlanan ve kamuoyu ile paylaştığımız çalışmanın belki de en önemli çıktısı, bu tanıtım çalışmalarının daha odaklı ve planlı bir şekilde yürütülmesine zemin oluşturmasıdır” ifadelerini kullandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da, “Kendini diğerlerinden ön plana çıkaran şehirler, bölgeler hızla zenginleşmekte, yüksek katma değerle refah seviyesi yüksek bir nitelik kazanmaktadırlar. Bursa’mızın da sahip olduğu sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik değerlerin kendine has biçimde bütünleştirilerek pazarlanması ve güçlü bir imaja kavuşturulması oldukça önemli. Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi de bu açıdan stratejik önemde bir adım” dedi.
Açılış konuşmaları ile başlayan lansman etkinliği Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisinin hazırlık sürecini yürüten IMEANIT firmasının kurucusu ve Genel Müdürü Emrah Yücel ve şirketin Türkiye Direktörü Nazlı Kayı’nın sunumları ile devam etti. Yapılan sunumlarda şehir markalaşma süreçlerinin önemi ve Bursa için hazırlanan turizm tanıtım ve marka stratejisinin hazırlık süreci hakkında bilgi verildi. Stratejinin ildeki bütün paydaşların görüşlerine başvurularak katılımcı bir süreçle hazırlandığı vurgulandı.
Tarih, doğa, sağlık, gastronomi ve spor temaları üzerine şehrin ‘su’ kimliğine vurgu yapılan; mottosu da ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ olarak belirlenen Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çerçevesinde mevcut durum analizi, Bursa değerler haritası, Türkiye genelinde bin kişiye, Bursa çapında bin kişiye ve Türkiye’ye gelen bin yabancı turiste Bursa konusunda algı anketi, 30 kanaat önderi ile birebir mülakat, turizm sektörünün bütün paydaşları çevreleyen 8 tema çerçevesinde 100’den fazla katılımcı ile odak grup toplantıları, sosyal medya analizi, Bursa genelinde profesyonel fotoğraf çekimi, uluslararası kıyaslama, Bursa alt destinasyonlarının belirlenmesi, Bursa tur rotalarının oluşturulması, görsel tasarım ve iletişim kimliği oluşturulması, strateji, eylem planı ve yol haritası geliştirilmesi çalışmaları tamamlandı. Bursa’nın en detaylı turizm raporunu içeren Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi’nin detaylarına www.bursamarkalasiyor.com adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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