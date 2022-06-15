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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit olan memurun adına kütüphane açıldı

İHA

Şehit olan memurun adına kütüphane açıldı

Bursa'da bombalı saldırıda şehit olan İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit adına Gemlik'te kütüphane açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ve 'Okul Kütüphanelerinde 100 Milyon Kitap' hedefleri doğrultusunda, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı girişimleriyle Ali Kütahya İlköğretim okuluna kazandırılan Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit Kütüphanesi törenle açıldı.
Törende İlçe Kaymakamı Hasan Göç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran tarafından desteklerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ’a ve Uğur Kişisel Gelişim Kursları Yetkilisi Cihan Biten’e teşekkür plaketleri takdim edildi.
Tüm davetlilerin beraberce kestikleri açılış kurdelesinin ardından, Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit Okul Kütüphanesi ziyaret edilerek, kütüphane hakkında bilgi verildi.

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