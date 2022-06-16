Buzağı 'Gökçe', yaşamını fıtığa borçlu



İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-DOĞUM sırasında göbek fıtığı olduğu anlaşılan buzağı, ameliyatı başarısız geçince kesilmek istendi. Bu haberi duyan HAYTAP gönüllüleri, Bursa'dan Ankara'ya giderek buzağıyı satın aldı. Emekli Hayvan Çiftliği'ne getirilen ve 'Gökçe' adı verilen buzağı, başarılı bir operasyonla hayatta kaldı.

Ankara'da doğum sırasında fıtık olduğu anlaşılan bir buzağının kesim için mezbahaya götürüldüğünü öğrenen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, harekete geçti. Bursa'dan Ankara'ya giden gönüllüler, 3 bin TL ödeyerek sahibini ikna edip buzağı satın aldı. Nakliye bedelini de üstlenen gönüllüler, buzağıyı Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdi. Burada başarılı bir operasyon geçiren buzağına 'Gökçe' adı verildi.

KESİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

Doğum sırasında 3,5 aylık 'Gökçe'de fıtık oluştuğunu belirten HAYTAP gönüllüsü veteriner hekim Mustafa Ağar, "Daha 2 aylıkken göbek fıtığından dolayı ameliyat edilmiş. İlk ameliyatı başarısız geçince sahipleri, kesilmesi için mezbahaya götürüyor. Bursa'daki gönüllü arkadaşlar da olayı duyunca bölgeye intikal ediyor. Mezbahaya mal karşılığında verildiği için arkadaşlarımız rica ederek, buzağının bir canlı olduğunu belirterek, yaşama tutunması gerektiğini söylüyor. Gönüllü arkadaşlar, Ankara'dan 'Gökçe'yi alıp, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getiriyor. Bu çabaların sonucunda yavrumuzu buraya alabildik" dedi.

'ÖMRÜ YETTİĞİ KADAR BİZİMLE OLACAK'

'Gökçe'nin tedavi sürecini üstlenen Ağar, "Burada yoğun bir tedavi uyguladık. 1 ay boyunca tedavisi başarılı bir şekilde ilerleyince 2'nci ameliyatını oldu. 'Gökçe' 3,5 aylık oldu. Şu an büyümesinde hiçbir problem yok. Ameliyatı da çok başarılı geçti. Şu an burada 70'e yakın canlı bizimle birlikte. 'Gökçe' de o bireylerden biri. Ömrü yettiği kadar bizimle olacak, yaşayabildiği kadar yaşayacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-06-16 11:20:00



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