Osmangazi’de can dostlar emin ellerde

Osmangazi Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının susuz kalmamaları için ilçedeki muhtarlıklara su kabı dağıttı.

Osmangazide yaşayan her canlının yaşam kalitesini yükseltmek adına birçok projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, insanların yanı sıra ilçedeki sahipsiz sokak hayvanları için de hizmetler üretiyor. Sıcak yaz günlerinde can dostlara şefkat eli uzatmayı ihmal etmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının yaz aylarında susuz kalmamaları adına ilçenin pek çok noktasına otomatik beslenme ile su odakları yerleştiriyor. Bunun yanı sıra ekipler, vatandaşlara verilmesi için mahalle muhtarlarına ve hayvanseverlere su kabı dağıtıyor. Mahallelerin çeşitli noktalarına su kapları sayesinde can dostlar, sıcak günlerde mağduriyet yaşamıyor.

Bugüne kadar 30 bin adet su kabını dağıttıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarımızı unutmuyor, bakım ve tedavilerini ihmal etmiyoruz. İlçemizin 28 farklı noktasında beslenme, 11 noktasında ise su odakları yer alıyor. Haftalık olarak bu odakların temizlik ve bakımını yapıyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın sokak hayvanları için tüm talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Onlar, bizim için çok kıymetli. Kapımızın önüne koyacağımız bir kap su ile bir sokak hayvanının hayatını kurtarabiliriz” dedi.

Vatandaşların bu konuda ciddi anlamda hassasiyet gösterdiğini belirten muhtarlar ise desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

