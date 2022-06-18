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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caz rüzgarı Bursa'yı sardı

İHA

Caz rüzgarı Bursa'yı sardı

Uluslararası Bursa Festivali’nin 60. yıl coşkusu devam ediyor. Bu akşam Bursa, Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Fatih Erkoç ve Selen Beytekin, İstanbul Süperband Orkestrası eşliğinde verdiği konser ile hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Festivali’nde caz dolu bir akşam yaşandı.
İstanbul Süperband’la birlikte sahne alan Bursa damadı çok sevilen ünlü sanatçı Fatih Erkoç ile başarılı caz vokal Selen Beytekin, izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı.
Konser öncesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik ile Ipoint Acoustic Genel Müdürü Hakan Ağalar, ünlü sanatçı Fatih Erkoç ve Selen Beytekin ile İstanbul Süperband’ın şefi Aycan Teztel’e festival özel plaketi sundu.
60 yıllık festivalde olmak gurur verici
Sanatçı Fatih Erkoç, Uluslarası Bursa Festivali’nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendisinin de eşinden dolay Bursalı olduğunun altını çizen Erkoç, kışları Bursa’da yaşadığını belirtti. Açıkhava Tiyatrosu’nda defalarca sahneye çıktığını hatırlatan ünlü sanatçı, “Hem katılmaktan hem de izlemekten gurur duyduğumuz ve mutlu olduğumuz Bursa Festivali’nin 60. yılına ulaşması beni bir kat daha sevindirdi. Bu serüveni 60 yıldır devam ettirebilme becerisini gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bu sahnede bana Bursalı hemşerilerimle buluşma fırsatı verdiği için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Alinur Aktaş’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Türkiye’nin en iyi caz vokallerinden olan Selen Beytekin ise böylesine kökleşmiş bir etkinlik olan Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Beyçelik Gestamp Otomotiv sponsorluğundaki konser, İstanbul Süperand’ın trompet sanatçısı Şenova Ülkr ile saksafon sanatçısı Anıl Şalhel’in, arka arkaya çaldkları Beverly Hils Big Foot ve Samba Del Gringo ile müzikseverlere sunduğu caz ziyafeti ile başladı. Entstrümental sahne şovunun ardından sahneye, ünlü caz vokal Selen Beytekin çıktı. İstanbul Süperand’ın muhteşem müziği eşliğinde Too Close For Comfort parçası ile 20. Yüzyılın en önemli caz vokallerinden biri olan Ella Fitzgerald’ın, Blues İn The Night şarksını seslendirdi. Ünlü vokal güçlü sesiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.
Fatih Erkoç ise konserin üçüncü bölümünde sahne aldı. Ünlü caz şarkısı Nat King Cole’nin şarkısı Almost Like Being In Love’ı, Selen Beytekin ile düet yaparak söyleyen Erkoç, arından farklı enstrümanlar, solo ve düetler ile 13 şarkı daha seslendirdi. İstanbul Süperband’in enstrümanlarına sesi ve sahne şovlarıyla eşlik eden Erkoç, tüm Bursa’yı adeta cazın büyüsüyle etkiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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