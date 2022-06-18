Bursa'da sınava geç kalan öğrenciyi jandarma motorize timi yetiştirdi

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Bursa'da YKS'ye geç kalan bir öğrenciyi motosikletli jandarma ekibi yetiştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde sınava girecek olan öğrenci geç kalınca öğrenciyi, Jandarma motosiklet timi sınav merkezine yetiştirdi. Görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

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