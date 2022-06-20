Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’nin 60. Başpehlivanı Mustafa Taş

Geleneksel ata sporu yağlı güreşlerin Bursa’daki adresi Nilüfer’de, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Çalı’da bu yıl başpehlivanlığı Mustafa Taş aldı.

Nilüfer Belediyesi 60. Geleneksel Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri bu yıl da dostluk içinde geçen kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan ve baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, 700'e yakın pehlivanın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde büyük heyecan yaşandı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan Geleneksel Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’ni Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güreş meraklıları izledi.

Bu yıl müsabakalara Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla Manisa, Antalya, Sinop, Ordu, Çorum ve Erzurum gibi Türkiye’nin pek çok ilinden yüzlerce güreşçi katıldı. Orhan Okulu, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Kürşat Korkmaz, Osman Aynur ve İsmail Güzel’in de aralarında bulunduğu 38 başpehlivan, Çalı başpehlivanı olmak için mücadele etti. Tozkoparan kategorisinde Arda Kaan Karamuklu birinci oldu. Başaltı kategorisinin galibi ise finalde rakibi Okan Yavaş’ı zorlu bir mücadelenin ardından yenen Mustafa Özkaya oldu. Hızlı başlayan başpehlivanlık güreşinde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kategorisinde er meydanına çıkan en genç güreşçi olan Sinoplu Mustafa Taş, Antalya’dan Yusuf Can Zeybek’i 9 dakika 15 saniye gibi kısa bir sürede yenerek Çalı’nın 60. başpehlivanı oldu.

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası, yapılan açık artırma ile mevcut Çalı Ağası Hakan Söğünmez oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı ağalık seçiminde yapılan açık artırma sonucu Söğünmez, 320 bin TL ile gelecek yıl için ipi göğüsleyen isim oldu. Üç yıl üst üste ağalık yapacak olan Söğünmez’e Başkan Turgay Erdem, güreş sporuna katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Erdem “Nilüfer Belediyesi olarak geleneksel ata sporumuzu yaşatmaya ve bu değerimizi yeni nesillere de aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

60. Geleneksel Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’nin ilk gününde de şarkıcı Esra Akman sahne aldı. Güreş alanında kurulan sahnede konser veren Esra Akman, sevilen şarkıları seslendirdi. Çalı sakinlerinin ilgi gösterdiği konserde kendine has yorumuyla arabesk ve pop müzik şarkıları söyleyen Esra Akman alkış aldı.

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