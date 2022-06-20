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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Omurga kırıklarında dolgu tedavisi

İHA

Omurga kırıklarında dolgu tedavisi

Özel Hayat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Dinç, omurgamızda çeşitli sebeplere bağlı olarak kırıklar oluşabildiğini, bu kırıkların genellikle travmalarda ya da osteoporoz ve kemik erimesi dediğimiz dejenerasyonlara bağlı olarak görüldüğünü belirtirken, “Söz konusu kırıklıklar, ciddi sorunlara yol açabilirler. Bu kırıkların tedavisindeki amaç omurganın bütünlüğünün bozulmasını engellemektir” dedi.
Op. Dr. Oğuzhan Dinç, ciltten 23 milimetrelik bir cilt kesisi ile vertebroplastinin, bir biyomalzemenin (kemik çimentosu) perkütan yolla kırık sahasına enjekte edilerek, kırığın stabilize edilmesini ve ağrının azalmasını sağlayan küçük kesilerle yapılan cerrahi yöntem olduğunu söyledi.
Balon kifoplastide ise yine dışarıdan girilerek, şişerek kırığı destekleyen bir balon yerleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Oğuzhan Dinç, balon çıkarıldıktan sonra dolgu maddesi enjekte edilerek stabilize edildiğini dile getirdi.
Omurga kırklarında vertebroplasti, kifoplasti uygulama alanlarının aşırı ağrılı kemik erimesine bağlı omurga kırıkları, medikal tedaviye rağmen 3 haftadan fazla süren kemik erimesine bağlı omurga kırıklıkları ve primer veya metastatik omurga tümörlerinin tanı ve tedavisi olduğunu açıklayan Özel Hayat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Dinç sözlerine şöyle devam etti:
“Vertebroplasti uygulamasının kırık oluşumundan itibaren birkaç hafta içinde yapılması gerekmektedir. Kırık seviyesinde lokalize ağrısı olan ve MR sonucunda yapılan radyolojik inceleme ile yakın geçmişte oluştuğu gösterilen omurga kırıklı hastalarda uygun bir seçenektir. Yöntemin uygulanmasında, kırık MR veya tomografi (BT) ile tespit edildikten sonra, hasta genellikle anestezi olmadan, ilaçla bir miktar rahatlatılarak masaya yüz üstü yatırılır. Skopi cihazı yardımıyla yaklaşık 34 milimetrik bir kesi ile dışarıdan girilerek kırık içine dolgu maddesi enjekte edilir. Dolgu maddesi ortalama 1520 dakika içinde donar. Hastalar birkaç saatlik gözlem sonunda önerilerle taburcu edilirler. Vertebroplasti uygulamayan omurga kırıklarında korse ve benzeri yöntemlerle hastanın iyileşmesi haftalar sürerken, vertebroplasti sonrası kısa sürede iyileşme görülür.”
Op. Dr. Oğuzhan Dinç, çok fazla çökmemiş bir kırık, 3 aydan daha yakın bir geçmişte oluşmuş bir kırık, 3 aydan daha eski bir kırık var fakat kemik taramasında halen sıcak görünmekte ya da kırık vertebrada çökme çok yakın bir geçmişte gerçekleşmişse ve şiddetli ağrıdan yakınan, kırıktan kaynaklanan ağrı sebebiyle yaşam tarzında değişiklikler yapan hastaların vertebroplastiden daha fazla fayda göreceklerini söyledi.

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