Örnek projede sertifika heyecanı

“Önce İnsanGönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesinin 20212022 eğitim öğretim dönemine katılarak aktif görev alan ve dönemi başarıyla tamamlayan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (ŞŞAL), Bursa Erkek Lisesi (BEL) ve Bursa Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri; BAL Spor Salonu’nda organize edilen özel törenle sertifikalarını aldı.

Dünya markalarının stratejik üretim ortağı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşim Grup, bir taraftan üretirken bir taraftan da sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak “Önce İnsan” felsefesi doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen “Önce İnsan Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi danışmanlığı ile 2019 yılında yola çıktı. Üç yıldır başarıyla yürütülen ve bu yıl toplam gönüllü öğrenci sayısı 170’i bulan projenin 20212022 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte üçüncü adımı da tamamlanmış oldu.

Geçtiğimiz yıl aldığı uluslararası destekle hız kazanan ve yeni dönemde Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nin katılımıyla daha da büyüyen proje çerçevesinde son saha çalışması da 15 Haziran’da Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Saha çalışması sonrası 16 Haziran’da Bursa Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda organize edilen özel kapanış etkinliği ve sertifika töreninde konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, yola çıktıklarında projenin çerçevesini daha da genişletme hedeflerinin olduğunu, geldikleri nokta itibarı ile bunun ilk adımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek; “Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ile başlayan süreci Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi ile genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlerleyen dönemdeki hedefimiz de projeyi tüm Türkiye’ye yaymak olacak. Bildiğiniz üzere Yeşim’in ‘Önce insan’ şeklinde özetlenen çok değerli bir felsefesi var. Projemiz, Yeşim’in kurucusu merhum Şükrü Şankaya’nın bizlere bıraktığı en büyük miras olan bu felsefenin geldiği son boyutu temsil ediyor. Onun hayırseverlik bakış açısıyla yıllardır yaptığı çalışmaları kurumsal bir düzeye getirmek istedik. Geleceğin yöneticileri olan sizleri gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirmek ve bu konulardaki farkındalığınızı arttırmak en büyük amacımız oldu. Sizlerle gurur duyuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Hayatımızın her köşesinde gönüllülük var”

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de etkinliğe özel olarak ilettiği video mesajda dönem boyunca yürütülen faaliyetleri ve saha çalışmalarını yakından izlediğini ifade ederek, gençlerin kaydettiği gelişimi son derece mutlu bir şekilde takip ettiğini belirtti. 15 Haziran’da gerçekleştirilen saha çalışmasında genç gönüllülerin ortaokul öğrencilerinden oluşan atölye katılımcılarıyla bir araya geldiğine değinen Çiftçi; “90 gönüllü ve 205 öğrenciden oluşan etkinlikte deneyim kazanan öğrenciler; kriz yönetimi, problem çözme ve iletişim alanında önemli gelişimler kaydetti. Hayatımızın her köşesinde gönüllük var. İyi ki gönüllüsünüz ve iyi ki bizimlesiniz.” dedi.

Çiftçi’nin ardından söz alan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin de yaptığı konuşmada Yeşim’in sahip olduğu “Önce İnsan” felsefesinin önemine vurgu yaparak, “Günümüzde insanlığın geldiği nokta itibarı ile yapay zekanın etkileri konuşuluyor. Yapay zekanın insani değerleri olabilir mi bilinmez ama bizi makinelerden ayıran vasıflarımızı ortaya çıkaran çalışmalar, insan var olduğu sürece önemini koruyacaktır. O yüzden bunun gibi çalışmalar son derece önemli. Projeye dahil olmuş tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Narin’in ardından projede görev alan öğretmen ve öğrenciler de söz alarak duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik doğrultusunda sertifika töreni, özel video gösterileri, öğrenci performansları ve projede görev alan öğretmenlere hediye takdimi de gerçekleştirildi. Projeye bir dönem boyunca aktif katılım gösteren ve yüksek performans sergileyen toplam 6 öğrenciye de Yeşim Grup tarafından “Geleceğin Yıldızları” yaz kampı hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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