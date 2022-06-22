Yenişehir’de fotoğraf sergisi ve ödül töreni yapıldı

Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dört Mevsim Foto Safari” yarışmasının ilkbahar etabı, tarihi belediye meydanındaki sergi ve ödül töreni ile tamamlandı.

Osmanlı Devleti’nin ilk başşehri Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dört Mevsim Foto Safari”de, ilkbahar etabının ödül töreni; tarihi belediye meydanında vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği sergiyle gerçekleştirildi. Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde düzenlenen safarinin ilkbahar etabına 100’ü aşkın fotoğraf tutkunu katıldı. Jürinin toplam 415 eseri değerlendirmeye aldığı ilkbahar etabının sergi ve ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir’in tanıtımının yanı sıra kültürel miras bilincinin yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiği foto safari etkinliğini önemsediklerini söyledi.

Geleneksel hale getirmeyi planladıkları foto safariye önümüzdeki yıllarda uluslararası kimlik kazandırmak istediklerini belirten Başkan Davut Aydın, “Ben burada özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alper Keskin, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, Fotoğraf Sanatçısı Soner Yaman, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Çolak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş, Küratör Fahrettin Beceren ve Fotoğraf Sanatçısı Aydın Kuran’dan oluşan seçici kurul üyelerine, bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyor, eserleri ödüle layık bulunan sanatçılarımızı da kutluyorum” dedi.

Ödül sahipleri

Bu arada, ilkbahar etabında ödüller; yarışmada birinci olan Tayyip Başak adına Serpil Savaş'a Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, ikinci olan Osman Maraşoğlu adına Ayşen Oral'a Hava Trafik Albay Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, üçüncü olan Hasan Selçuk Oral'a Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, kurum özel ödülüne layık görülen Şevki Karaca'ya Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, mansiyonla ödüllendirilen eser sahiplerinden İsmail Hakkı Yalçın'a MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Şevki Karaca'ya Yenişehir Ticaret Saniye Odası Başkanı Orhan Torun ve Serdar Kıran'a, Erdoğan Kızmaz tarafından takdim edildi.

Öte yandan, yarışmanın yaz ve sonbahar etabı için 1 Haziran 2022 Çarşamba günü itibariyle start verildi.

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