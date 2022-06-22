Bursa'da kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü Tacizciyi öfkeli vatandaşın elinden polis biber gazı sıkarak ve havaya ateş ederek kurtardı Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'da 15 yaşındaki kızı mesaj yoluyla taciz ettiği iddia edilen 30 yaşındaki M.K. mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli, öfkeli kalabalığın elinden polis ekiplerinin biber gazı kullanması ve havaya ateş etmesi sonucu kurtarılarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (30), daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. (15) adlı kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti. S.K.'nin durumu ailesine anlatması üzerine

öfkelenen aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti. Şüphelinin gelenleri görerek kaçmaya çalışması üzerine mahalleli sokağa döküldü. Öfkeli kalabalıktan kaçarak evine saklanmak isteyen M.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Yaklaşık 50 kişilik kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.'ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açarak dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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