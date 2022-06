Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte Suudi Arabistan'ın seyahat yasağını kaldırması en çok esnafın yüzünü güldürecek Turistlerin temmuz ayı gibi gelmesi beklenirken, Bursa’da yeni gezi alanları belirlendi

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasıyla esnafın gözü kulağı gelecek olan turistlere çevrildi.

Suudi Arabistan’ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya ile birlikte Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağının kaldırıldığını açıklaması esnafın yüzünü güldürdü. Restorandan kuyumcuya, çaycısından ayakkabıcısına kadar bütün esnaf, temmuz ayı ile birlikte gelecek olan Arap turistlerin ekonomiyi hareketlendireceğini umuyor. Bursa’da tarihi mekanların yanı sıra, gezilecek yeni alanlar da oluşturulduğunu belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Suudi Arabistan, Orta Doğu’nun en büyük nüfusuna sahip bir ülke konumundadır. Dolayısıyla en çok turist gönderen ülkelerden bir tanesidir. Son 2,5 yıldır bilindiği gibi seyahat yasağı vardı. Yasağın kalkmasıyla birlikte rezervasyonlar yapılmaya başladı. Şu an itibarıyla İstanbul’da doluluk oranları oldukça yüksek. Fakat gelen rezervasyonlar temmuz ayı içerisi için gerçekleşiyor. 2022 yılını turizm için yüksek olarak değerlendireceğimiz bir sezon beklentisi içerisindeyiz. Bununla ilgili somut adımlarımızı da atıyoruz” dedi.

Turistlerin yeni yerler görmek istediğini belirten Saraçoğlu, “Aynı dağı, şelaleyi veya ortamları görmek ve gezmeyi cazip bulmuyor. Biz de turizmciler olarak kamu örgütleriyle birlikte yeni rotalar belirledik. Gelen turistlerimizi bu rotalarda da ağırlamak istiyoruz. Aynı zamanda oradaki seyahat acentelerine bu rotalar hakkında bilgiler de veriyoruz. Bu dönem itibarıyla Orhaneli ilçesindeki raftingi öne çıkarmaya başladık. Longoz ormanlarını gezdiriyoruz” diye konuştu.

Gelen her turistin ekonomiye büyük değer kattığını ifade eden Saraçoğlu, “Araplar, özellikle alışverişi seven bir toplum olarak dikkat çekiyor. O açıdan abiye kıyafet, ayakkabı, tekstil ve altın alışverişinin yanı sıra, Bursa’nın lezzetlerini de tatmak istiyorlar. Biz turizmciler olarak 2022 yılından beklentimiz 2019 yılında bıraktığımız hedeflere tekrar ulaşabilmektir. Tabii ki dövizin Türk lirası karşısında değer kazanması ile birlikte Türkiye daha çok tercih edilmeye başladı” dedi.

Gelen zengin Arapların genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini tercih ettiğini belirten Saraçoğlu, “Aile olarak gelen Araplar ise, Bursa, Yalova ve Karadeniz bölgelerini tercih ediyor. Ancak turistlerin birçoğu kiralık ve satılık olarak mülk edinmiş durumdalar. Biz tabii ki turizmciler olarak bundan çok memnun değiliz. Gelenlerin otellerde konaklaması bizler için daha iyi. Hatta yeni çıkan yasa ile birlikte ev konaklamalarında da kimlik bildirimi ve kayıt sistemi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Bursa Kapalı Çarşı esnafı ise, “Ekonomik olarak biraz sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Gelen Arap veya diğer turistlerin getireceği döviz, olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Genellikle giyim ve restoran üzerine yoğunluk oluyor. Ama biz bu sene ziynet eşyalarına da rağbet göstereceklerini umuyoruz” dedi.

Öte yandan Bursa'da halen Umman, Kuveyt, Katar, Dubai'den binlerce Arap turist bulunuyor.

