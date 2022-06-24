İnegöl yeni meydanına kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl yeni meydanına kavuşuyor

İHA

İnegöl yeni meydanına kavuşuyor

İnegöl Belediyesi, Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projesinin karşı adasında aynı zamanda bu projeyi tamamlayacak olan Merkez Park projesini kamuoyunun beğenisine sundu. Yıkılan Hükümet Konağı ile Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin bulunduğu 3 adayı kapsayan 11 dönümlük proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak. 200 ağacın yer alacağı meydan, aynı zamanda şehrin merkezine nefes aldıracak bir yeşil adaya dönüşecek.
Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeyi daha halkın beğenisine sundu. Aynı zamanda şehrin merkezinde yapımı süren Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayacak olan Merkez Park projesi için bugün tanıtım toplantısı düzenlendi. İnegöl ve Bursa basınının yer aldığı tanıtım toplantısında, projenin görselleri paylaşılarak ilçe halkının da görüş ve önerilerini belirtmesi ile nihai projenin belirleneceği açıklandı. Vatandaşların http://inegolunfikri.com/ adresinden, sosyal medya üzerinden ve belediyenin tüm iletişim kanallarından projeye ilişkin fikirlerini sunabilecekleri belirtildi. Katılımcı yönetim anlayışına uygun bir yöntemle tüm kesimlerinin fikirlerinin alınarak oluşturulması hedeflenen Merkez Park, Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini de tamamlayan bir çalışma olacak.
Yıkımı yapılan Hükümet Konağı, kısa bir süre içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin yer aldığı üçlü adanın tek parça halinde projelendirilerek 11 dönüm arazi üzerinde hazırlanan Merkez Park Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek. Bodrum katında 130 araçlık kapalı otopark, 70 araçlık açık otopark, 2 adet etkinlik alanı, kafeterya, dinlenme alanları ile süslenecek Merkez Park, aynı zamanda alandaki toplam 86 adet ağaca 114 ağacın daha ilave edilmesiyle 200 ağacın yer aldığı yeşil bir ada hüviyetine kavuşacak. Şehir merkezine nefes aldıracak proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak.
Vatandaşların fikirleriyle şekillenecek
Projeye ilişkin sunum yapan Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle bu projenin taslak olduğunu ve son şeklinin vatandaşlar ile şehrin kanaat önderlerinden gelecek önerilerle belirleneceğini vurgulayarak; “Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemizle birlikte bu bölgede yapılacak Merkez Park projemizi tanıtmak üzere bir araya geldik. Aslında bugün hem projeyi anlatmak ve tanıtmak hem de katılımcı anlayışı ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada görülen proje bir taslaktır. Kesinleşmiş, hemen hayata geçiriyoruz dediğimiz bir proje değil. Mimarlarımızın önümüze koyduğu bir çalışmadır. Biz de bu projeyi kamuoyu ile paylaşıp halkımızın bir haftalık süreçte fikir ve görüşlerini sunmalarını isteyeceğiz. Bu bizim için önemli. Şehrin tam merkezinde hayat bulacak bir proje olduğu için tüm vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok değerli” dedi.
Merkez Park’ın Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayıcı bir proje olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Projelendirilen alan 3 noktadan oluşuyor. Bunlardan birinde Hükümet Binamız vardı. 80’li yıllarda yapılmış, akabinde fiziki olarak ömrünü tamamladığı ifade edildi. Bizler de öncelikle binayı kaldırdık. Sonrasında da Sedir Kafe ile Kaymakamlık Lojmanının bulunduğu alanları kaldırmak üzere çalışma başlattık. Bu alanın hemen karşısında da Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemiz yükseliyor. Buraya biz Merkez Park dedik ancak ismi de kamuoyunun tartışmasına açabiliriz. Kent Meydanı projemizi tamamlayacak şekilde bir bütün olarak da bunu düşünebiliriz. Kaymakamlık lojmanımız yeni yerine taşındı, kısa sürede eski binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Sedir Kafenin olduğu bölgede de yine bir kafeterya yer alıyor.”
“Yeşil bir meydan olacak”
Proje toplamda 11 dönümlük bir arazide yapılacağını belirten Taban, “Bu araziyi geçirgen bir yapıya taşımak istedik. Çevre duvarı olmayan, tüm akslardan vatandaşlarımızın gelebildiği bir tasarım oluşturuldu. Otobüs durağı, taksi ve ATM’lerimizi belli bir düzende daha uygun noktalarda konuşlandırıyoruz. Sedir Kafenin olduğu kısımda insanlarımız oturup çayını içmeye, sohbet etmeye alışmış. O alanda yine bir kafeterya tasarlandı. Diğer alanlarda da daha fazla ağaç yapısı ile yeşil bir meydan oluşturmak istiyoruz. Buraya bina mı yapılacak deniyordu ancak aksine daha fazla ağaç dikerek burayı yeşillendireceğiz. Projedeki alanlar kent mobilyaları ile donatılacak şekilde düzenlenecek. Yine meydanda iki tane etkinlik alanlarımız var. İçerisinde pergolelerin olduğu, doğal oturum alanları ve kent mobilyalarının yer aldığı, mimarımızın estetik anlamda dokunuşlarının yer aldığı bir projeye dönüşmüş oldu” diye konuştu.
200 araçlık otoparkın da yapılacağını aktaran Başkan Taban, “Olabildiğince otopark üretmeye çalışıyoruz. Çünkü 2035 trafik ve ulaşım planımızda araç sayımız 163 bin, nüfusumuz 500 bin çıkıyor. Bu ne demek? Bugün 70 bin aracımız var. Yani iki katından daha fazla bir araç sayısına erişmiş olacağız. Hal böyle olunca bu alanda otopark olmalı dedik ve bodrum katına otopark oluşturduk. Belediyemiz önünden Atatürk Bulvarı üzerinde sağlı sollu şekilde Merkez Park projemizin bulunduğu alana kadar toplamda 130 dolayında araç parkı yer alıyor. Merkez Parkın bodrum katında da 130 araçlık otopark yer alıyor. Bu alanda açık otoparklarla birlikte toplam 200 araçlık otopark var. Bu bizim için çok çok kıymetli” ifadelerini kullandı.
“Bugün şehirler meydanlarıyla anılıyor. Times Meydanı, Kızıl Meydan gibi Biz de şehrimizde meydan olgusunu güçlendirmek adına burada üçlü bir sacayağı oluşturuyoruz. Dolayısıyla burası biraz daha vatandaşlarımızın buluştuğu, toplandığı bir lokasyon haline dönüşecek” diyerek sözlerini sürdüren Taban, “Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemizle ilgili bir eleştiri alıyoruz. Burada bir Belediye Sarayı yapıyorsunuz deniliyor. Tabi ki eleştiriye saygımız var. Nihayetinde ben bugün Belediye Başkanıyım, benden sonra da başkaları gelecek. Ancak biz burada sadece belediye hizmet binası yapmıyoruz. Bakın neler var içerisinde; iki hizmet binamızın yanında meclis salonumuz var, bu salonu tüm vatandaşlarımız ve STK’larımız etkinlik veya programlarında kullanabilecek. Hemen yanında sanat galeri alanımız var. Burada sergiler, sunumlar, etkinlikler yapılacak. Yine kafeterya var. Restoran var. Bu restoranda Gasto İnegöl lezzetleri yer alacak. Beraberinde daha önce çok dile getirmediğimiz D bloğumuzu gençlerimize ayırdık. Burayı tamamen gençlerimizin kullanacağı bir yapı olarak tasarlayacağız. Alt kısmı otopark, yeşil alanları ve meydanıyla aslında tüm vatandaşlarımıza hitap edecek bir yaşam alanı oluşturuluyor” dedi.
Başkan Taban’ın konuşmasının ardından soru cevap bölümü ile tanıtım toplantısı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden ...
Bursaspor 710 adet forma sattı
YEREL HABERLER Bursaspor 710 adet forma sattı
Kent meydanının çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Kent meydanının çehresi değişiyor
Enstitülerde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Enstitülerde mezuniyet coşkusu
Mudanya Belediyesi’nin ayçiçekleri hasada hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nin ayçiçekleri hasada ...
Uluslararası Bursa Festivali’nde bir ilk Lazgi, Bursa Festivali’nde sahnelenecek
YEREL HABERLER Uluslararası Bursa Festivali’nde bir ilk Lazgi, Bursa ...
Turizm cenneti Uludağ’da kaçak yapıya karşı kararlı mücadele
YEREL HABERLER Turizm cenneti Uludağ’da kaçak yapıya karşı kararlı ...
Bursaspor’un en değerli futbolcusu Tuğbey Akgün!
YEREL HABERLER Bursaspor’un en değerli futbolcusu Tuğbey Akgün!
Kaykaycılar hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Kaykaycılar hünerlerini sergiledi
Yörük Şöleni ‘Göç Yürüyüşü ile’ başladı
YEREL HABERLER Yörük Şöleni ‘Göç Yürüyüşü ile’ başladı
Engelleri ortadan kaldıran şampiyona Türkiye’nin devlerini Terma City ağırlıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde Play-Off heyecanı Yalova'da başlıyor.
YEREL HABERLER Engelleri ortadan kaldıran şampiyona Türkiye’nin ...
Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı
YEREL HABERLER Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' ...
Bursa Belediyeler Birliği’nden eğitim semineri
YEREL HABERLER Bursa Belediyeler Birliği’nden eğitim semineri
AK Parti eski ilçe başkanı vefat etti
YEREL HABERLER AK Parti eski ilçe başkanı vefat etti
Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım
YEREL HABERLER Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım
Nilüfer’de caz zamanı
YEREL HABERLER Nilüfer’de caz zamanı
Özhan çalışanlarından muhteşem performans
YEREL HABERLER Özhan çalışanlarından muhteşem performans
Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar yıkıldı Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı
YEREL HABERLER Tarım arazisine yapılan kaçak fabrikalar ...
Gemlik efsane yarışlara hazır
YEREL HABERLER Gemlik efsane yarışlara hazır
Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir
YEREL HABERLER Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir
Türk Dünyası'nın edebi şahsiyetleri beyaz perdede 9. Doğal Plato Bursa 7 Kısa Film Çekim Günleri Başlıyor
YEREL HABERLER Türk Dünyası'nın edebi şahsiyetleri beyaz perdede 9. ...
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar Bursa’da onlarca kişi yüksek paralar ödeyerek satın aldıkları dairelerin kendilerinden başka kişilere satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı İnşaat firması ile daireleri satan aracı firma arasındaki anlaşmazlık ev aldıklarını sanan 70 kişiyi evsiz bıraktı
YEREL HABERLER Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar Bursa’da onlarca kişi ...
Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların hepsi tutuklandı Piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 silahın ele geçirildiği operasyonda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 245 silah ele geçirilmişti...Zanlıların ...
Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap turistte Suudi Arabistan'ın seyahat yasağını kaldırması en çok esnafın yüzünü güldürecek Turistlerin temmuz ayı gibi gelmesi beklenirken, Bursa’da yeni gezi alanları belirlendi
YEREL HABERLER Bursalı esnafın gözü kulağı gelecek Arap ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.