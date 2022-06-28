BUÜ’de “Güzel Nefesler Kulübü” Etkinliği

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde TelePulmoner Rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayan hastalara sertifikalarının verildiği “Güzel Nefesler Kulübü” etkinliği Göğüs Hastalıkları AD seminer salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ, ve Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı “Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinde bilimsel etkinliği gösterilmiş, bütüncül tedavi yaklaşımının standart bir bileşenidir. Pandemi ile birlikte sağlık hizmeti sunumunda birçok uygulama boyut değiştirirken pulmoner rehabilitasyon programları da bir kısmi uzaktan sağlık uygulama yöntemi olan “Telepulmoner rehabilitasyon” uygulamaları ile gerçekleştirilebiliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde 2020 yılı Eylül ayı itibariyle telepulmoner rehabilitasyon programı uygulanmaya başlanmış olup, program özellikle ağır COVID19 hastalığı geçiren bireylerde, sınırlı akciğer rezervi olan hastalarda akciğer ameliyatları öncesinde, KOAH, astım, bronşektazi, akciğer sertleşmesi (IPF) ve kistik fibrozis hastalarında başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Uzun süreli nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştan solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan, evde veya sanal ortamda eşzamanlı hastanın evinden katılabileceği telepulmoner rehabilitasyon programları olarak uygulanabilmektedir.” şeklinde konuştu.

Pandemi koşullarına göre yeniden yapılandırılan TelePulmoner Rehabilitasyon programının uygulama esasları, BUÜ Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, Hemşire Ayten Odabaş, Fizyoterapist Abdurrahman Doğan, Solunum Teknisyeni İsmet Polat ve Diyetisyen Demet Kerimoğlu tarafından aktarıldı.

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