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Eğitim-Bir-Sen, mağdur müdürlerin yanında Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar: "2016 ataması müdür arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir"

İHA

Bursa'da okullara müdür olarak atanan daha sonra görevden alınan eğitim çalışanlarının haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, arkadaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen, mağdur müdürlerin yanında Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar: "2016 ataması müdür arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir"

Bursa'da okullara müdür olarak atanan daha sonra görevden alınan eğitim çalışanlarının haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, arkadaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016 yılında açılan yönetici atama duyusuna, bir kısmı ilk defa, bir kısmı da ikinci 4 yıllığına görev uzatımı için başvurduğunu belirten Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "2426 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmış olan okul müdürlüğü sözlü sınavına katılarak başarılı olmuş ve okul müdürü olarak duyuruda yer alan okullara arkadaşlarımız 4 yıllığına görevlendirilmiştir. Sözlü sınavda başarısız olmuş iki müdür adayının Danıştay 2. Dairesinde 2016 yılında dava açarak, sözlü sınavda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında soru sorulmadan sınav yapıldığı gerekçesiyle, aslında sorulan sorular arasında o alanda da sorular adaylara sorulmuş olmasına rağmen, 2426.05.2016 tarihleri arasında yapılmış olan Bursa ilindeki müdürlük sözlü sınavlarının yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etmişlerdir. Danıştay 2.Dairesi tarafından yapılan değerlendirme ile 2018 yılında ilk önce yapılan müdür görevlendirmeleri ile alakalı yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, ardından 08.11.2021 tarihinde Danıştay tarafından her iki dosyada da iptal kararı verilmiştir. Danıştay tarafından her iki dosyada yönetmelikteki eksik düzenleme yönünden yaptığı değerlendirmesine karşılık, daha sonradan yapılan yönetmelik düzenlemesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunun sözlü sınav konuları arasına müstakilen eklenmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına yönelik karar verilmiştir. Danıştay 2.Dairesi tarafından 2018 yılında verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararı sonucunda 2016 ataması müdürler görevden alınmış, eski görev yerlerine iade edilmiş, ancak hukuki sürecin Danıştay’da devam etmesi gerekçesiyle, görevden alındıkları okul müdürlüklerine vekaleten görevlendirmeleri yapılmıştır. Bu görevlendirmeler Danıştay’ın ilgili konudaki kararı gerekçesiyle yapılmış ve bu güne kadar sürdürülmüş, her 6 ayda bir vekalet görevleri yenilenmiştir. Bu süreçte de yargılamayla ilgili olarak üst mahkemede temyiz edilen kararın onandığı bilgisi olmakla beraber, resmi yolla ilgililere henüz tebliğ edilmemiştir. Fakat gelinen aşamada bu gün itibariyle Bursa il milli eğitim müdürlüğünün bu yaz döneminde yapacağı ilk defa yönetici görevlendirme sürecinde, ilgili okullar münhal gösterilmiş, herkese açık hale getirilerek müdürlük kadrosu boş olan okulların ilan listesine eklenmişlerdir. Böylece 2018’den bu yana devam eden vekaleten görevlendirmeler yeni ilk defa müdür görevlendirme süreciyle sona ermiştir. Danıştay tarafından her ne kadar 2016 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlük Görevlendirme Sözlü Sınavları hakkında ilk önce yürütmeyi durdurma daha sonar da iptal kararı verilmiş ise de Danıştay 2. Dairesi tarafından verilmiş olan yargı kararın idare tarafından eksik ve hatalı uygulandığı ortadadır" dedi.
Başkan Ramazan Acar, konuşmasına şöyle devam etti;
"İdare Hukukunda ve idari yargıda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları niteliği itibarıyla geriye yürüyen ve hakkında yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilen idari işlemi ilk tesis edildiği andan itibaren hukuk aleminden kaldıran kararlardır. Yürütmeyi durdurma ve iptal kararının tam olarak uygulanması için, yürütmeyi durdurma ve iptal kararının gerekçelerine göre işlem tesis edilerek yargı kararının uygulanması gerekmektedir. 2016 ataması müdür arkadaşlarımızın haklarında görevden alma işlemine dayanak yapılan Danıştay 2.Dairesinin yukarıda anılan kararlarının gerekçeleri 'sözlü sınavda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi' konusunun yer almamasıdır. Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararının gerekçesi bu olduğuna göre, ilgili arkadaşlarımız, belirlenecek bir günde tekrar sözlü sınava çağrılarak eksik konu da sınav konuları arasına eklenerek yeniden sözlü sınava alınmaları gerekmektedir. İptal edilen sınavdan sonra yönetmeliğin değişmesi sözlü sınav yanında ayrıca yazılı sınavın eklenmesi ise 2016 ataması arkadaşların durumumu etkilememektedir. Bunun nedeni ise yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının özelliği gereği geriye yürümesi ve işlemi tesis edildiği andan itibaren yürürlükten kaldırması nedeniyle, işlemin tesis edildiği tarihteki mevzuata göre yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının gereklerinin yerine getirilmek zorunda olunmasıdır. Ayrıca tebliğ edilme tamamlanmadan, görevlendirildikleri bu kurumlarda müdür olarak çalışan arkadaşlarımızın okulları 2022 ilk defa yönetici görevlendirme duyuru listesine konulması süreç açısından yeni sıkıntılar doğuracağından listeden çıkarılmalıdır."
Bu gerekçelerle, ilgili müdür arkadaşların okulları öncelikle 2022 Müdürlük duyuru listesinden çıkarılması gerektiğini belirten Acar, "Akabinde de Danıştay 2.Dairesi’nin kararları gereğince 2016 yılında geçerli yönetmelik hükümleri uygulanarak Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi konusu da sözlü sınav konuları arasına eklenerek yeniden sözlü sınava alınarak mağduriyet giderilmelidir; ilk defa müdür olanlar ile şayet varsa 2016 yılı öncesi yürüttüğü müdürlük görevi dolayısıyla kazandıkları müktesep hakları olanlar, o günkü mer’i yönetmeliklere göre yeniden görevlendirilme yapılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mağduriyetler katlanacaktır. Bundan sonra öncelikle üyelerimiz adına mağduriyet oluştuğundan buna muhatap olan üyelerimiz adına konunun takipçisi olunacak, yargıya başvuru dahil hukuki her türlü imkan kullanılacak, tüm süreçler işletilecektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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