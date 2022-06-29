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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır

İHA

İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlediği basın toplantısında İnegöl Belediyesi’nin tüm birimleriyle Kurban Bayramı öncesi ve bayram sürecine ilişkin hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Bayrama ilişkin alınacak bir dizi tedbir ve önlemin de olduğunu ifade eden Taban, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler, yapılan hazırlıklar ve duyurularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Durmuş Aydın, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ve Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani’nin de hazır bulunduğu basın toplantısında, kurban kesim alanlarından çarşı düzenlemelerine, kurban atığı toplama çalışmalarından nöbetçi fırınlara ve daha pek çok konuya dair bilgilendirme yapıldı.
Bayram hazırlıkları yapıldı
Bayram öncesi İnegöl Belediyesi’nin bir dizi hazırlık ve çalışması olduğunu ifade eden Başkan Alper Taban, “Kurban Bayramı öncesi yapmış olduğumuz hazırlıkları paylaşmak üzere bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz 9101112 Temmuz tarihlerinde Kurban Bayramımızı idrak edeceğiz. Kurumumuzun da bu anlamda bir dizi çalışmaları ve hazırlıkları var. Vatandaşlarımız da bu çalışmalara göre önlemlerini ve tedbirlerini alacaklardır. Tüm müdürlüklerimizin katkı, destek ve çalışmaları var ancak bu konuda başlıca çalışmaları yürüten belirli müdürlüklerimiz var. Zabıta, Temizlik, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz gibi” dedi.
Bayram öncesi hazırlıklardan başlayarak tüm detaylarıyla konuya açıklık getiren Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bayram öncesi hazırlıklardan başlayacak olursak; burada biliyorsunuz bayram öncesi çarşı hareketliliği artıyor. Bu bölgede bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemelerden biri kaldırım üzerinde yaya geçişini etkilemeyecek şekilde esnaflarımızın sergi açması. Vatandaşlarımızın da alışverişlerini daha rahat yapabilmesi için kaldırım yasağını bu dönemde esnetiyoruz. Kaldırım serbestisi 1 Temmuz Cuma günü itibariyle başlayacak. Ancak bayram esnafın harman zamanı. Dışarıdan birileri gelip tezgah açmasın ve esnaflarımız da buna uysunlar. Esnaflarımız ticaretini yapacak. Yılın 365 günü hizmet veren esnaflarımızdır. Yine bayrama son 3 gün kala bazı sokaklarımız tamamen trafiğe kapatılıyor. Bu sokaklar; Elektrik Sokak, (Hacı Veli Ağa sokak kesişiminden itibaren), İşletme Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak 6 Temmuz itibariyle trafiğe kapatılacak. Yine çarşı içinde Gençlik Merkezi arka otopark girişleri İşletme Sokak tarafından açılacak tek yön koridoru ile sağlanacak ve otopark çıkışları tek yön olarak Gençlik Merkezi önünden yapılacak.”
Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı bir diğer bölgenin semt pazarları olduğunun altını çizen Taban, "8 Temmuz Cuma arife gününe denk geliyor ve o gün zaten kendi gününde açılan pazarlarımız var. Bu pazarlar; Yenice Köy Semt Pazarı, Cerrah Pazarı ve Cuma Kıyafet Pazarı. Bunlara ilave olarak arife günü cumartesi pazarı da kendi yerinde kurulacak. Bayram süresince de tüm pazarlar kapalı olacak. Modern hayvan pazarımız içerisinde de birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Buraya rastgele sivil araçların girişi olmayacak. Sadece kesim işlemi biten hayvan sahiplerinin araçları içeri alınacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Hayvan Pazarımıza ulaşım da önemli. Hayvan Pazarına Toplu Ulaşım 612/H No’lu otobüslerle gerçekleşecek. Güzergah, durak ve hareket saatleri gibi bilgilere İNULAŞ/BURULAŞ web sitesi ve belediyemiz sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir" diye konuştu.
Bayramın ilk günü fırınlar kapalı
Nöbetçi fırınlar için de bir düzenleme yapıldığını dile getiren Taban, "Bayram süresince vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacının karşılanması için nöbetçi fırınlar belirlenecek olup, nöbetçi fırın bilgilerine 153 üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilecektir. Bayramın 1. Günü tüm fırınlar kapalı olacaktır. Vatandaşımızın ekmek ihtiyaçlarını Arefe gününden temin etmelerini rica ederiz. Kıyma çekimleri konusu da bizler için önemli. Zaman zaman gelişigüzel şekilde kıyma çekildiğini görüyoruz. Bu işin yapıldığı yerler kasaplar ve ettavuk satış reyonu bulunan marketlerdir. Diğer işyerlerinde, cadde ve sokaklarda kıyma çekimine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konuda esnafımızın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem bu konuda hem açılan tezgahlarla ilgili denetimlerimiz 7/24 devam edecek" ifadelerini kullandı.
“Berber ve kuaförlerimizde bayram öncesi yoğun olacağından dolayı haftanın 7 günü açık olabilecekler. Saat konusunu da işletmelerimizin kendisine bıraktık. Serbest zamanda diliminde bu süreçte hizmet verecekler" diyerek sözlerini sürdüren Taban, “Kurban kesim alanlarımızı da belirledik. Kurban kesim alanlarımız; Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, MerPa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri, Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü ve Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü. Buraların haricinde vatandaşlarımız kendi bahçesi varsa, çevreye kirlilik, koku vb. rahatsızlık verememek ve kurban çukuru açmak kaydı ile kendi bahçelerinde kurbanlarını kesebilecekler. Kamusal alanlarda, boş arsalarda, dere kenarlarında kesime kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Belirtmiş olduğumuz kesim yerlerinde bayram sabahı ekiplerimizce kurban etlerinin temiz bir şekilde evlere ulaşabilmesi adına naylon ve poşet dağıtımı yapılacaktır. Kurban atıkları vatandaşların evlerinin önünden ekiplerimizce Bayramın 1. ve 2. günü alınacak. Rutin temizlik hizmetlerimizin yanında kurban atıklarıyla ilgili de 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden vatandaşımız bizlere bildirdiğinde adresinden gidip alacağız. Nöbetçi ekiplerimiz hazır. 153 Çözüm Merkezimiz 7/24 görevinin başında olacak. Her türlü sorun veya başvuruyla ilgili vatandaşlarımız 153 hattı ve 0 (530) 157 00 00 No’lu telefondan WhatsApp üzerinden Çözüm Merkezimize ulaşım sağlayabilirler" şeklinde konuştu.
Kaçan kurbanlar için nöbetçi ekip
Kurban kesimi sırasında kurbanlıkların kaçtığını ifade eden Taban, "Bunlarla ilgili de bildirilirse Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hazır bekliyor olacaklar. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız Çözüm Merkezimize ulaşarak yardım talep edebilirler. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen düzenli gıda yardımı, ailelerin market kartlarına yüklenerek bayram öncesi alışverişlerini yapmaları sağlanacak. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ziyaret ederek 'Bir İhtiyacın Var Mı?' projesi çerçevesinde talep edilen eşya ve diğer ihtiyaçları karşılanarak bayram öncesi istekleri gerçekleştirilmiş olacak. Ekiplerimiz bu çalışmalarını şu an sürdürüyor. Büyüklerimizin her zaman yanındayız ama bayram sürecinde özellikle yanlarında olmak istedik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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