Çocuk bisikletinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA'da polisin şüphelilerin aracında yaptığı aramada çocuk bisikletinin içerisine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.P.E. ile M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin aracında çok sayıda çocuk bisikleti gördü. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir çocuk bisikletinin içerisine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin bulundu. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.P.E. ve M.E., çıkardıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-06-30 09:11:09
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