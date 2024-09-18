Zorlama hapis kararı sonrası cinayet! Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü

Ankara'da metro çıkışında boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) sırtından tabanca ile vurarak öldüren Gafer Bozdemir (46) hakkında, uzaklaştırma kararı ile elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, kararı olaydan 2 gün önce ihlal ettiği için de 3 gün zorlama hapsi verildiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Döne Bozdemir'in ağabeyi Ercan Çelebi, "3 gün hapis cezası var o adamın. O an hapse atılsa 4 çocuk yetim kalmayacaktı, kardeşim canından olmayacaktı, biz de bu acıyı yaşamayacaktık" dedi.

Döne Bozdemir'in, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşinden boşanmak için 12 Eylül 2023'te dava açtığı, ayrıca uzaklaştırma ve elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasını talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Ankara 12'nci Aile Mahkemesi tarafından Gafer Özdemir hakkında 6 ay süreyle eşinin yanına 1000 metreden daha az mesafede yaklaşmama kararı ile elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, uzaklaştırma kararının süre bitiminde tekrar yenilendiği ortaya çıktı. Buna rağmen Gafer Bozdemir'in sürekli eşini takip ettiği, olaydan 2 gün önce yine eşinin yanına yaklaşması nedeniyle mahkeme tarafından 3 gün zorlama hapsi verildiği öğrenildi. Hapis kararına rağmen teslim olmayan ve elektronik kelepçe ile izlenen Gafer Bozdemir, eşini metro çıkışında tabanca ile öldürdü.

Döne Bozdemir'in ağabeyi Ercan Çelebi, Gafer Bozdemir'in kardeşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını ileri sürerek, "23 yıllık evlilik hayatı olan kız kardeşim, evliliğinin ilk 5 yılının ardından evin bütün sorumluluğunu kendisi aldı. Hem çalışıp hem çocuklarına baktı. Buna rağmen sürekli şiddet gördü. Geçtiğimiz yıl o adam kardeşimi alıp ormana götürüyor. Kardeşim o gün de darp edildi, yakılmaya çalışıldı. Gece yarısı evden attı kardeşimi. Mahkemeye verdik, güzellikle boşansın istedik, kimse zarar görsün istemedik; ama buna rağmen o adam sürekli tehdit etti. Zaten evliyken de 'senin ölümün benim elimden olacak' diye defalarca tehdit etmişti. Bu yüzden elektronik kelepçe takılmasını ve uzaklaştırma kararı çıkmasını istedik. Sağ olsunlar devletimiz bu talebimizi karşıladı; ama devamında sözünü tutmadı. Kardeşim ihmal yüzünden tek bir kör kurşunla canından oldu. Ankara’nın göbeğinde Sıhhiye‘de o adamla 15-20 dakika tartışıyor, ayağında elektronik kelepçe var, kardeşimi vuruyor. 3 gün hapis cezası var o adamın. O an hapse atılsa 4 çocuk yetim kalmayacaktı, kardeşim canından olmayacaktı, biz de bu acıyı yaşamayacaktık" diye konuştu.

"HAPİS KARARI YERİNE GETİRİLSEYDİ YAŞAYACAKTI"

Döne Bozdemir'in avukatı Pakize Narin Ergan ise elektronik kelepçe ile takip edilen şüphelinin, Döne Bozdemir'e uyarı gitmemesi için cinayet yeri olarak metroyu seçtiğini söyledi. Ergan, "Biz davayı aldıktan sonra gerekli koruma taleplerimizi ilettik. Süresi dolduktan sonra tekrar yenileyerek süreci sürdürdük. Ancak Döne Hanım, bu süreçte bizlere koruma kararlarını ihlal ettiğini, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini sürekli aradığını, tehdit ettiğini dile getiriyordu. Bunun üzerine biz de delillendirebildiğimiz aşamada şahsın koruma kararını ihlal ettiğinden hareketle şikayetçi olduk. Şahıs 3 günlük zorlama hapsine tabi oldu. Döne Hanım, duruşma öncesi ekibimizden orada bulunan avukatlara ‘Geçtiğimiz salı günü şahıs bana çok yaklaşmış. Polis beni aradı Gafer’in Sıhhiye’de dolandığını söyledi. Bu konuda dikkatli olmam gerektiğini iletti’ diye bahsetmiş. Olay günü şahıs elektronik kelepçe ile izlenmesine rağmen müvekkilime yaklaşmış. Çünkü ne yazık ki o gün müvekkilime şahsın yaklaştığına dair herhangi bir bildirim gelmiyor. Belki Gafer Bozdemir‘in kendisine yaklaştığı polis tarafından müvekkilime iletilseydi bu durumda olunmayacaktı. Ya da o zorlama hapsi yerine getirilmiş olsaydı bizim müvekkilimiz yaşayacaktı" ifadelerini kullandı.

Avukat Ergan, müvekkilinin boşanma davası dilekçesinde iki parmağının eşi tarafından kırıldığını, ayrıca çocuklarına da şiddet uyguladığını belirttiğini kaydetti. Ergan, Gafer Bozdemir’in 6 ve 13 yaşındaki çocuklarının yanında alkol içerek, onlarla kadeh tokuşturduğu görüntüleri de boşanma davası dosyasına delil olarak sunduklarını söyledi.